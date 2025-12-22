Cuộc sống của nam NSƯT bên vợ kém 25 tuổi

NSƯT Phú Đôn bên vợ kém 25 tuổi ẢNH: FBNV

NSƯT Phú Đôn từ nhỏ đã được tiếp xúc với sân khấu khi có bố là NSƯT Lại Phú Cương công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Nam nghệ sĩ đã có vai diễn đầu đời khi mới 6 tuổi và bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ sớm. Sau đó, Phú Đôn gắn bó hàng chục năm với Nhà hát Kịch Việt Nam, tham gia nhiều vở diễn lớn và tiếp tục lấn sân sang phim truyền hình, điện ảnh.

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Phú Đôn ẢNH: FBNV

Khắc khổ trên màn ảnh nhưng viên mãn ngoài đời thực

Trên màn ảnh nhỏ và sân khấu, NSƯT Phú Đôn thường "đóng đinh" với hình ảnh người đàn ông khắc khổ, nặng gánh gia đình. Gương mặt gầy, ánh mắt nhiều suy tư khiến nam nghệ sĩ đặc biệt phù hợp với những vai người chồng, người cha nhiều nỗi niềm. Và chính những vai diễn ấy giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn chăm chỉ góp mặt trong nhiều dự án phim mới, trong đó có cả những vai diễn gai góc, bí ẩn trên sóng truyền hình như Đất và người, Mùi cỏ cháy, Cây táo nở hoa, Hoa hồng trên ngực trái, Đấu trí, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Có anh nơi ấy bình yên… và phim điện ảnh Quỷ nhập tràng.

NSƯT Phú Đôn trong phim phát sóng giờ vàng Có anh, nơi ấy bình yên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trái với số phận long đong của nhiều nhân vật trên màn ảnh, đời thực của NSƯT Phú Đôn lại rất bình yên. Ông kết hôn khá muộn, ở tuổi 45, với bà xã Hồng Vân kém ông 25 tuổi và không hoạt động nghệ thuật. Hai người quen nhau qua mai mối, gắn kết dần qua những điểm chung giản dị: yêu sự bình yên, lối sống tiết kiệm, coi trọng gia đình hơn danh tiếng. Hiện họ có hai người con đủ nếp đủ tẻ.

Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, vợ chồng Phú Đôn vẫn duy trì được sự hài hòa nhờ tôn trọng và thấu hiểu. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, vợ chồng ông gần như không cãi vã lớn trong suốt nhiều năm chung sống, thống nhất nguyên tắc "một người nóng thì người kia phải nhẹ nhàng hơn". Với khoảng cách tuổi tác, họ chọn cách nói chuyện, lắng nghe thay vì áp đặt. "Vợ tôi là người phụ nữ nền nã, kín tiếng, quán xuyến gia đình, là hậu phương vững chắc để chồng an tâm làm nghề", nam nghệ sĩ cho biết.

Vai diễn của NSƯT Phú Đôn trong phim điện ảnh Quỷ nhập tràng ẢNH: NSX

Nói về quan điểm hôn nhân, NSƯT Phú Đôn chia sẻ rằng ông không thích nói những lời hoa mỹ, mà chỉ tin vào hai chữ trách nhiệm. Lập gia đình muộn khiến ông càng trân trọng mái ấm hiện tại. Thay vì chạy theo hào nhoáng, ông chọn sống giản dị, dành thời gian cho vợ con, giữ thói quen sinh hoạt điều độ, đưa đón con đi học, cùng vợ vun vén cuộc sống nhỏ mà ấm áp.

Nhìn vào cuộc đời và sự nghiệp của NSƯT Phú Đôn, có thể thấy ông là mẫu nghệ sĩ không ồn ào, không thị phi. Trên sân khấu và màn ảnh, ông để lại nhiều vai diễn đậm dấu ấn; còn trong đời thực, ông có một tổ ấm bền vững, đẹp hiếm thấy trong showbiz. Khoảng cách 25 tuổi từng khiến nhiều người tò mò, nhưng thời gian đã chứng minh rằng hôn nhân bền lâu không nằm ở tuổi tác, mà ở sự tôn trọng, nhường nhịn và cùng nhau đi qua năm tháng.