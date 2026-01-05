Cuộc sống của nghệ sĩ Hoàng Trinh ở tuổi 58

Ngoài hoạt động ở sân khấu kịch, nghệ sĩ Hoàng Trinh còn tham gia các dự án phim ảnh. Gần đây, cô góp mặt trong Thiên đường máu, vào vai một người mẹ chịu cảnh con trai rơi vào bẫy lừa đảo “việc nhẹ lương cao”. Theo ghi nhận, hiện phim thu về hơn 60 tỉ đồng sau một tuần công chiếu, được dự đoán sẽ vượt mốc trăm tỉ nếu giữ được tốc độ tăng trưởng hiện tại.

Chia sẻ với chúng tôi, Hoàng Trinh cho biết khi nhận được lời mời từ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, cô quyết định đồng hành vì mong muốn góp sức cho một dự án phản ánh hiện thực về nạn lừa đảo bán người sang nước ngoài.

Tạo hình của nghệ sĩ Hoàng Trinh trong phim Thiên đường máu ẢNH: ĐPCC

Cô nói: “Nhiều sinh viên mới ra trường khao khát được khẳng định mình, nhưng không ngờ mình bị lừa. Đó là nỗi đau của các bạn, nhưng cũng là nỗi đau của bậc phụ huynh khi mà bỗng một ngày nào đó không thấy con mình trở về hay phải nghe một cuộc gọi đe dọa. Trong đó, có những người rất nghèo, họ hy sinh tất cả để con mình ăn học đàng hoàng, có cuộc sống tốt hơn nhưng cuối cùng họ không biết cách nào để chuộc con về. Hy vọng rằng tác phẩm sẽ được lan tỏa cho cộng đồng”.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh sau biến cố

Nghệ sĩ Hoàng Trinh nói từ trước đến nay cô vẫn tham gia phim ảnh. Nhưng vì hoàn cảnh riêng nên nữ nghệ sĩ không thể bỏ gia đình để xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng. Thay vào đó, mèo Lili của Ngày xửa ngày xưa chỉ có thể góp mặt trong một số dự án mà bản thân thu xếp được.

“Với những phim phải đi quá lâu trong khi gia đình tôi thời điểm đó cũng có những biến cố thì tôi không thể. Sau biến cố, tôi dần trở lại. Lúc nào có công việc, mình lao vào để làm thì quên hết tất cả, đó là niềm hạnh phúc”, diễn viên 6X trải lòng.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh luôn cố gắng làm tốt vai diễn được giao ẢNH: NSX

Theo Hoàng Trinh thì “nghề chơi cũng lắm công phu”. Do đó, với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ luôn mang đến một thông điệp nào đó qua những dự án mình tham gia. Đó cũng là điều trăn trở của diễn viên 6X ở thời điểm hiện tại.

“Lúc nào tôi cũng mong muốn được mọi người ủng hộ, không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả các bạn diễn, các tổ chức… để làm ra những sản phẩm văn hóa. Những nụ cười, hay nỗi băn khoăn cũng là cách chúng tôi cố gắng truyền tải những điều tốt đẹp”, nữ nghệ sĩ tâm tình.

Về chuyện cát sê, Hoàng Trinh khẳng định bản thân không thể đưa ra mức thù lao ngất ngưởng, khiến các nhà sản xuất không thể đồng hành hay làm cho bản thân mất đi những cơ hội tạo ra sản phẩm mới. Thay vào đó, nữ diễn viên quan niệm đôi bên hỗ trợ cho nhau. Theo cô, nếu mức cát sê quá thấp, bản thân không thể chuẩn bị một cách toàn tâm toàn ý cho nhân vật nên: “Cuộc sống mình phải tồn tại, nên quan trọng là hai bên cùng hỗ trợ thế nào. Khi được giao vai nào tôi cũng chỉ cố gắng làm tốt thôi”.

Nghệ sĩ Hoàng Trinh trong vở diễn Dưới bóng giai nhân ẢNH: IDECAF

Không đi diễn, nghệ sĩ Hoàng Trinh chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Bởi cô quan niệm khi bản thân chăm sóc tốt, mỗi người trong tổ ấm đều có ý thức trong công việc thì cũng là cách góp thêm niềm vui cho xã hội. Về việc giữ niềm đam mê sau mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật, Hoàng Trinh khẳng định “ngọn lửa” trong cô chính là khán giả. Sao nữ 6X bộc bạch: “Khi được yêu thương, tôi ý thức rằng mình phải làm sao để giữ được tình cảm đó”.

Khi được hỏi về những trăn trở cho bản thân, Hoàng Trinh trải lòng: “Con người ta có sinh ra thì cũng mất đi. Tôi chỉ khao khát công việc mình lúc nào cũng làm tốt và lúc nào mọi người cũng yêu thương, chấp nhận những tác phẩm mình làm ra. Khi mình nhắm mắt, cho dù ở trên sân khấu hay ở đâu, tấm lòng mình thanh thản, mãn nguyện là được”.