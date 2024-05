Cuộc sống của 'ngọc nữ' Nhật Bản sau bê bối ngoại tình

Danh tiếng của Ryoko Hirosue tuột dốc không phanh sau bê bối ngoại tình, hiện nữ diễn viên đang nỗ lực làm lại từ đầu INSTAGRAM NV

Sau bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp diễn xuất lao đao, chịu điều tiếng từ dư luận và đi đến quyết định ly hôn, Ryoko Hirosue sống kín tiếng bên người tình - đầu bếp nổi tiếng Shusaku Toba. Trang News-PostSeven cho biết đầu tháng 5 vừa qua, minh tinh 44 tuổi đã cùng hai con riêng của cô tổ chức sinh nhật cho Toba tại một nhà hàng Trung Quốc ở gần nơi đầu bếp này làm việc. Các con của nữ diễn viên được cho là khá thân thiết, gần gũi và tỏ ra yêu quý Toba. Sau khi rời nhà hàng, cặp đôi được nhìn thấy đưa bọn trẻ đến một khu trò chơi điện tử gần đó giải trí.



Theo Yahoo News (Nhật Bản), thông tin trên nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi khó chịu trước hành động của Ryoko Hirosue và bạn trai: "Họ thật trơ trẽn", "Cô ta quá táo bạo", "Tôi thực sự lo lắng về cảm xúc thật sự của bọn trẻ khi mẹ chúng ngoại tình, ly hôn và rồi để chúng ở bên người mà cô ta đã ngoại tình"…

Minh tinh 44 tuổi tại sự kiện hồi tháng trước

Truyền thông Nhật Bản tiết lộ Ryoko Hirosue đã tách khỏi công ty quản lý lâu năm để hoạt động độc lập và đang dần trở lại với công việc. Giữa tháng 4.2024, cô hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện công khai. Nữ diễn viên được cho là vẫn dè dặt, thận trọng khi tiếp xúc với truyền thông. Có thông tin sao phim Departures chỉ nhận lời phỏng vấn từ các tạp chí thời trang, làm đẹp và các đơn vị truyền thông thân quen khiến các phóng viên khác không hài lòng. Những hình ảnh mới của cô tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích từ dân mạng. Hiện trang cá nhân của ngôi sao 8X vẫn khóa tính năng bình luận.

Đầu năm nay, trang Sponichi tiết lộ Ryoko Hirosue và Shusaku Toba có ý định kết hôn trong năm mới và đã đề cập với người thân, bạn bè về kế hoạch này và dự tính sẽ tiến hành vào mùa hè 2024. Tuy nhiên gần đây, những người quen biết với cặp đôi tiết lộ hiện cả hai không vội đăng ký kết hôn mà đang tập trung ổn định công việc riêng.

Mối tình của Ryoko Hirosue và Shusaku Toba hứng chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận

Ryoko Hirosue và Shusaku Toba được cho là đã lén lút qua lại từ tháng 3.2023. Đến đầu tháng 6.2023, hai người bất ngờ bị khui loạt ảnh ra vào khách sạn từ đó nhanh chóng vướng ồn ào ngoại tình. Vụ việc khiến bộ đôi này hứng chịu "gạch đá" từ dư luận bởi cả hai đều đã có gia đình riêng, thậm chí Ryoko Hirosue vốn nổi tiếng là người mẹ mẫu mực. Không lâu sau, minh tinh sinh năm 1980 viết thư tay thừa nhận chuyện ngoại tình, gửi lời xin lỗi đến chồng con đồng thời xin lỗi vợ con của Toba vì khiến họ buồn khổ, đau đớn. Nữ diễn viên cũng thông báo ngừng hoạt động vô thời hạn và thừa nhận scandal lần này là vết nhơ khó xóa bỏ đối với danh tiếng, sự nghiệp của mình. Đến tháng 7.2023, Ryoko Hirosue thông báo ly hôn chồng - Jun Izutsu, sau 13 năm chung sống.

Ryoko Hirosue hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 và gặt hái được thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Thời đỉnh cao, cô được ví là "ngọc nữ" của màn ảnh Nhật, khiến nhiều khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút và từng được mệnh danh là "thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20". Cô từng phát hành nhiều album ca nhạc, sách ảnh đồng thời ghi dấu ấn qua các bộ phim: Poppoya, Wasabi, Hana and Alice, Snow on the Blades, Mixed Doubles… Đặc biệt, ngôi sao này được khán giả quốc tế biết đến qua tác phẩm Departures (2008) từng đoạt giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Về đời tư, Ryoko Hirosue trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có ba con.