'Ngọc nữ' Nhật Bản sắp cưới người tình sau khi ly hôn chồng

Ryoko Hirosue muốn gắn bó lâu dài với Toba sau bê bối ngoại tình CHỤP MÀN HÌNH

Trang tin Nhật Bản tiết lộ Ryoko Hirosue và Shusaku Toba có ý định kết hôn trong năm mới và đã đề cập với người thân, bạn bè về ý định này. Hiện thời gian chính xác chưa được công bố song nguồn tin tiết lộ cặp đôi này dự tính đạt được mục tiêu vào mùa hè 2024. Ryoko Hirosue và Shusaku Toba chia sẻ với những người xung quanh rằng sau nhiều chuyện xảy đến trong năm cũ, cả hai mong muốn 2024 là một năm khởi đầu cho cuộc sống chung của họ.



Một nguồn tin quen biết với Hirosue - Toba tiết lộ, sau scandal ngoại tình, cặp đôi duy trì mối quan hệ một cách thận trọng đồng thời tôn trọng gia đình riêng của nhau và hầu như chỉ liên hệ bằng cách nhắn tin, gọi video. Bộ đôi này cũng tập trung giải quyết, ổn định chuyện gia đình riêng trước khi quyết định gắn bó lâu dài với nhau. Ryoko Hirosue ly hôn với nghệ nhân nến Jun Izutsu vào tháng 7.2023 sau khi bị lộ chuyện ngoại tình. Hiện minh tinh phim Wasabi được giữ quyền giám hộ hai con chung. Trong khi đó, Shusaku Toba cũng hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu tháng 11.2023 và quyền nuôi con được giao cho vợ cũ.

Cặp đôi này bị lộ ảnh ngoại tình từ giữa năm 2023 BUNSHUN WEEKLY

Ryoko Hirosue và Shusaku Toba được cho là đã lén lút qua lại từ tháng 3.2023. Đến đầu tháng 6.2023, hai người bất ngờ bị khui loạt ảnh ra vào khách sạn từ đó nhanh chóng vướng ồn ào ngoại tình. Vụ việc khiến bộ đôi này hứng chịu "gạch đá" từ dư luận bởi cả hai đều đã có gia đình riêng, thậm chí Ryoko Hirosue vốn nổi tiếng là người mẹ mẫu mực. Không lâu sau, minh tinh sinh năm 1980 viết thư tay thừa nhận chuyện ngoại tình, gửi lời xin lỗi đến chồng con đồng thời xin lỗi vợ con của Toba vì khiến họ buồn khổ, đau đớn. Nữ diễn viên cũng thông báo ngừng hoạt động vô thời hạn và thừa nhận scandal lần này là vết nhơ khó xóa bỏ đối với danh tiếng, sự nghiệp của mình. Đến tháng 7.2023, Ryoko Hirosue thông báo ly hôn chồng - Jun Izutsu, sau 13 năm chung sống.

Bê bối ngoại tình khiến danh tiếng của Ryoko Hirosue tuột dốc không phanh. "Ngọc nữ" Nhật Bản chịu thiệt hại hàng trăm triệu yen do mất các hợp đồng quảng cáo, đóng phim đồng thời phải trả các khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng. Sponichi cho biết Hirosue đang nỗ lực vực dậy, thời gian gần đây cô thường gặp gỡ các đối tác kinh doanh. Toba cũng từng phải nghỉ tại nhà hàng nhưng gần đây cũng dần trở lại với công việc.

Danh tiếng, sự nghiệp của Ryoko Hirosue tuột dốc không phanh vì bê bối tình ái CHỤP MÀN HÌNH

Ryoko Hirosue hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 và gặt hái được thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Thời đỉnh cao, cô được ví là "ngọc nữ" của màn ảnh Nhật, khiến nhiều khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút và từng được mệnh danh là "thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20". Cô từng phát hành nhiều album ca nhạc, sách ảnh đồng thời ghi dấu ấn qua các bộ phim: Poppoya, Wasabi, Hana and Alice, Snow on the Blades, Mixed Doubles… Đặc biệt, ngôi sao này được khán giả quốc tế biết đến qua tác phẩm Departures (2008) từng đoạt giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Về đời tư, Ryoko Hirosue trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có ba con.