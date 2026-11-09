Cuộc sống của vợ Việt ở Nhật: Tìm lại đam mê ẩm thực sau 3 năm chăm con

* LTS: Sau thời gian học tập, làm việc tại Nhật Bản, nhiều phụ nữ Việt quyết định kết hôn, sinh con và tiếp tục gắn bó với đất nước này. Thay vì đưa con về Việt Nam nhờ ông bà chăm sóc, họ lựa chọn ở lại Nhật để vợ chồng, con cái được sống bên nhau.

Không có ông bà hay người thân trực tiếp hỗ trợ, cuộc sống của những người vợ Việt xoay quanh việc chăm con, đưa đón con đi học, nấu ăn và quán xuyến gia đình. Những công việc lặp lại mỗi ngày đôi khi khiến họ mệt mỏi, nhớ nhà, thiếu thời gian dành cho bản thân. Nhưng cũng từ đó, mỗi gia đình tìm cách thích nghi, chia sẻ trách nhiệm và vun đắp cuộc sống nơi xa quê.

Loạt bài Cuộc sống của vợ Việt ở Nhật ghi lại những câu chuyện đời thường, từ niềm vui, khó khăn đến những lựa chọn riêng của mỗi người phụ nữ, qua đó cho thấy cách họ cùng chồng xây dựng tổ ấm và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.

Chị Phan Thị Thùy Dương (28 tuổi, quê ở Bắc Ninh) có chồng là anh Nguyễn Văn Bắc (28 tuổi, quê ở Nghệ An). Vợ chồng họ đang sinh sống và làm việc ở Hokkaido, Nhật Bản. Quyết định ở lại Nhật Bản sau đám cưới thay vì về Việt Nam, chị Dương chấp nhận ở nhà toàn thời gian chăm con để chồng yên tâm đi làm.

Ở nhà chăm con để chồng yên tâm đi làm

Năm 2017, chị Dương sang Nhật Bản theo diện du học. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Nhật, chị ấn tượng với ẩm thực ở đây không chỉ vì hương vị mà còn cách người Nhật chăm chút từng món ăn, từ cách chế biến đến trình bày.

Vợ chồng chị Dương kết hôn vào năm 2022 ẢNH: NVCC

Giữa rất nhiều lựa chọn và lối rẽ khi còn là du học sinh, chị theo học một trường chuyên môn về ẩm thực tại Nhật. Chị Dương và anh Bắc gặp nhau hơn 4 năm trước trong một lễ hội pháo hoa nổi tiếng ở Hokkaido. Họ yêu nhau, kết hôn và lần lượt đón hai con gái chào đời.

Sau khi có con gái đầu lòng, chị Dương từng nghĩ đến chuyện về Việt Nam để có ba mẹ hỗ trợ, phụ giúp chăm cháu. Tuy nhiên, vợ chồng chị luôn có quan điểm chung rõ ràng là "chồng ở đâu, vợ ở đó, ba mẹ ở đâu, con ở đó". Vì vậy, vợ chồng chị quyết định nhau san sẻ những vất vả, khó khăn để xây dựng cuộc sống ở nơi đất khách quê người.

"Chồng mình đi làm nên mình muốn ở nhà chăm sóc các con để anh ấy yên tâm làm việc. Mình nghĩ mỗi gia đình có cách lựa chọn khác nhau, với gia đình mình đó là lựa chọn phù hợp nhất", chị Dương chia sẻ.

Cuộc sống của vợ chồng trẻ có con nhỏ ở Nhật chưa bao giờ dễ dàng khi họ không có ba mẹ hay người thân hỗ trợ. Sau khi sinh con đầu lòng, chị Dương tiếp tục có bé gái thứ 2. Với người mẹ có 2 con nhỏ gần như xoay xở mọi việc từ sáng đến tối, đôi khi khiến chị có cảm giác "muốn nổ tung".

May mắn, vợ chồng chị thấu hiểu những vất vả cho nhau, cố gắng chia sẻ trách nhiệm theo cách của mỗi người. Chị chăm con và quán xuyến nhà cửa trong thời gian chồng đi làm. Anh Bắc tập trung công việc, về nhà sẵn sàng phụ giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc con cái.

"Khi anh ấy được nghỉ, cả nhà đi chơi công việc hoặc đưa các con ra ngoài đi dạo. Mình nghĩ điều quan trọng nhất của lựa chọn này là vợ chồng hiểu rằng cả hai đang cố gắng cho gia đình, không so sánh ai vất vả hơn", người vợ bày tỏ.

Gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm trong một chuyến đi biển ẢNH: NVCC

Tìm lại niềm vui sau 3 năm chăm con

Có những hôm chồng đi làm cả ngày, chị Dương đưa 2 con ra ngoài, lo mọi thứ cho các con rồi mới đến lượt mình. Nhờ những ngày đó, chị có cơ hội chứng kiến gần như trọn vẹn từng bước trưởng thành của hai con, từ lúc bé xíu đến khi biết chạy, biết nói và biết nắm tay mẹ đi chơi.

Sau gần 3 năm chủ yếu ở nhà chăm con, gần đây chị bắt đầu quay lại với căn bếp. Mỗi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị những hộp bento cho chồng mang đi làm. Với chị, đó không chỉ là cách chăm sóc gia đình mà còn là niềm vui giúp chị tìm lại một phần của bản thân sau những năm tháng làm mẹ toàn thời gian.

Chị Dương nấu bento tìm lại niềm vui sau 3 năm chăm con ẢNH: NVCC

"Suốt khoảng thời gian mình chăm sóc hai con, mình không tập trung vào chuyện bếp núc dù đó là việc bản thân yêu thích và theo đuổi từ trước đến nay. Cho đến một ngày, mình chợt nhận ra đã lâu không cầm dao, không cầm chảo để nấu ăn tử tế. Nhớ nghề, mình quyết định bắt đầu lại bằng hành trình nhỏ: 6 giờ ở Nhật - dậy nấu bento cho chồng đi làm", chị Dương chia sẻ.

Hình ảnh những hộp cơm đẹp mắt do vợ Việt nấu cho chồng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sống và làm việc tại Nhật nhờ có những bữa cơm do vợ chuẩn bị, người chồng có thêm tinh thần, động lực cố gắng hơn.

Những hộp cơm đẹp mắt khiến dân mạng thích thú ẢNH: NVCC

Chị Dương không dành nhiều thời gian cho mỗi hộp cơm bento. Chị đặt giới hạn khoảng 30 phút đến 1 tiếng vào mỗi buổi sáng. Điều chị muốn nhắc nhở bản thân là để làm một hộp cơm tử tế đôi khi không cần có nhiều thời gian, chỉ cần biết chế biến hợp lý.

"Và điều khiến mình hạnh phúc nhất là nhận ra rằng: chỉ cần dành tối đa một tiếng mỗi sáng, nhưng lại có thể mang đến cho chồng cả một ngày vui vẻ", chị Dương nói.

Mỗi cuối tuần, vợ chồng chị Dương thường đi khoảng 4 – 5 siêu thị khác nhau để lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Họ cố gắng kết hợp món ăn Nhật Bản và Việt Nam để phù hợp với cuộc sống hiện tại cũng như không quên hương vị quê nhà.

Chị Dương hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Nhật ẢNH: NVCC

"Rất nhiều những loại rau củ trong hộp bento là do chính tay chồng mình trồng. Anh tự vun đất, gieo trồng, tưới nước mỗi ngày và mùa hè cũng có thời tiết thuận lợi để chúng phát triển. Đến mùa đông, khi Hokkaido phủ đầy tuyết, những hộp cơm của mình sẽ ít màu sắc hơn một chút nhưng khi đó sẽ có một vẻ đẹp khác", người vợ bày tỏ.

Trước khi ăn, anh Bắc đều chụp hộp cơm gửi cho vợ kèm lời cảm ơn. Anh luôn trân trọng những bữa cơm do vợ chuẩn bị. Trước đây, anh vốn quen với việc tự nấu ăn nhưng những hộp cơm do vợ chuẩn bị vẫn tạo ra nhiều thay đổi.

Anh Bắc phụ vợ chăm con mỗi khi có thời gian rảnh ẢNH: NVCC

"Nhờ có những hộp cơm vợ chuẩn bị, tâm trạng của tôi mỗi khi đi làm về cũng vui vẻ, phấn chấn hơn. Công việc ở công trường nhiều lúc khá vất vả, nhưng nhìn hộp cơm vợ nấu, tôi cảm nhận được rằng dù mình bận rộn đến đâu thì ở nhà vẫn luôn có người quan tâm, nghĩ đến mình", anh Bắc chia sẻ.