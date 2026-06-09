Cuộc sống hiện tại của Ngọc Quyên ở Mỹ

Mới đây, người mẫu Ngọc Quyên thực hiện đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ. Trong video, chân dài 8X cho biết thời gian gần đây, bản thân có một số thay đổi trong công việc. Sau khi đóng cửa tiệm, cô dự định không chia sẻ gì mà tập trung vào hướng đi tiếp theo của mình. Tuy nhiên, vì vướng phải những thông tin thất thiệt nên bà mẹ một con phải lên tiếng làm rõ.

Ngọc Quyên tiết lộ cuộc sống hiện tại

Nhan sắc rạng rỡ của người mẫu Ngọc Quyên ẢNH: CHÂU PHÚ

Ngọc Quyên cho biết sau nhiều tháng đóng cửa tiệm, cô hiện đang dành thời gian này để tập trung học hỏi, trau dồi. Về cuộc sống hiện tại, chân dài bật mí nhiều năm qua, bản thân tích góp được một khoản tiền đầu tư. Ngọc Quyên tự nhận mình là người không chi tiêu phung phí mà luôn cố gắng tiết kiệm. Đó là lý do dù chưa đi làm trở lại nhưng cô vẫn có chi phí trang trải cuộc sống.

“Hiện tại tôi chưa đi làm mà tập trung học. May mắn là những năm trước tôi cũng chăm chỉ làm việc, tiết kiệm và đầu tư nên thời gian này vẫn đủ lo cho bản thân và gia đình. Tôi nghĩ đơn giản thôi, cuộc sống hôm nay là kết quả của những gì mình đã chuẩn bị từ trước”, Ngọc Quyên chia sẻ.

Ngọc Quyên kể trước đó, cô có đầu tư về mảng nhà cửa và có những công việc riêng nên có nguồn thu cho cuộc sống của mình. Nhờ biết nghĩ xa, nên kể cả khi có những thay đổi trong công việc, cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. “Có thể so với đại gia thì không là gì hết nhưng với một người thường thì tôi vẫn có thể lo cho cuộc sống, con trai và mẹ ruột. Tôi thấy đó là điều may mắn vì trước đây, khi có tiền trong tay, tôi đã không chi tiêu phung phí”, bà mẹ một con bộc bạch thêm.

Ngoài chăm sóc con, Ngọc Quyên tranh thủ thời gian này để học tập ẢNH: NVCC

Ngọc Quyên chia sẻ trong cuộc sống, mỗi người sẽ có lúc thất bại, thành công, có lúc lên và có lúc xuống. Với trường hợp của nữ người mẫu, cô chọn ngừng kinh doanh để giải quyết một số vấn đề, chứ không đến mức “không còn đồng nào”. Đến khi xử lý xong, thay vì mở lại buôn bán, Ngọc Quyên theo dõi tình hình kinh tế của bản thân, thấy mọi thứ đã ổn định nên người đẹp dành thời gian này học tập. “Tôi học được kiến thức tài chính, làm sao để sử dụng đồng tiền đúng cách”, cô bày tỏ.

Ngọc Quyên sinh năm 1988, từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn ở vai trò diễn xuất thông qua các dự án phim như Hoa dã quỳ, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng… Ngọc Quyên sang Mỹ sinh sống sau khi kết hôn với bác sĩ Việt kiều. Đến năm 2018, cô xác nhận chuyện “đường ai nấy đi”, làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai.

Ngọc Quyên từng tâm sự cuộc sống bên Mỹ dạy cô trở thành một con người khác, kiên nhẫn hơn, không nóng nảy. Người đẹp biết cách sống thực tế hơn, lắng nghe người khác. Nói về việc không trở về nước hoạt động nghệ thuật, diễn viên Mỹ nhân kế thừa nhận vì còn bận rộn chăm sóc con nên sẽ khó để sắp xếp. Nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm: "Tôi không mong gì ngoài một ngày nhìn con cất cánh, đó là lúc nhiệm vụ tôi hoàn thành”.