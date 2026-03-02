Cuộc sống hiện tại của 'Vinh thịt lợn' Trịnh Tắc Sĩ ở tuổi 74

Ở tuổi 74, cuộc sống hiện tại của Trịnh Tắc Sĩ vẫn thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Sau ánh hào quang trên màn ảnh là 34 năm gắn bó với người vợ kém 14 tuổi Lâm Yến Minh cùng hành trình thay đổi sức khỏe đầy nghị lực khiến nhiều người không khỏi cảm thán.

Hình ảnh mới nhất của Ảnh đế Hồng Kông - Trịnh Tắc Sĩ trong sự kiện quảng bá bộ phim hợp tác cùng tài tử Lưu Đức Hoa Ảnh: Weibo Trịnh Tắc Sĩ

Hành trình lột xác ngoạn mục ở tuổi U.80

Gần đây, tình trạng mới nhất của Trịnh Tắc Sĩ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo Sohu ngày 2.3, khác với hình ảnh sức khỏe suy kiệt và sống trong khu ổ chuột bị báo lá cải thêu dệt, ông xuất hiện với tinh thần minh mẫn, vóc dáng gọn gàng. Ít ai ngờ rằng người từng có thời điểm chạm mốc 135 kg, thường xuyên bị bệnh tật hành hạ, giờ đây lại có thể thay đổi mạnh mẽ đến vậy.

Chỉ trong hơn 9 tháng, nam diễn viên đã giảm 35 kg, hoàn thành cự ly 10 km tại một giải marathon, đồng thời cải thiện đáng kể tình trạng đau đầu gối và đưa chỉ số đường huyết trở lại mức bình thường.

Bước ngoặt bắt đầu từ đầu năm 2025, khi cơn đau đầu gối trở nên nghiêm trọng, đặc biệt mỗi lần xuống cầu thang. Sau khi thăm khám, ông được chẩn đoán thoái hóa khớp do thừa cân kéo dài. Bác sĩ khuyến nghị tiêm thuốc giảm đau định kỳ suốt đời, mỗi 4 đến 6 tháng một lần để kiểm soát triệu chứng. Tuy nhiên, Trịnh Tắc Sĩ không muốn phụ thuộc vào thuốc men trong quãng đời còn lại và quyết định thay đổi bằng cách vận động.

Nam diễn viên hào hứng tham gia đường chạy marathon dưới sự huấn luyện của bạn thân Châu Nhuận Phát, truyền cảm hứng về lối sống tích cực Ảnh: HK01

Người ông nghĩ đến đầu tiên để giúp mình thay đổi là bạn thân lâu năm Châu Nhuận Phát. Vốn là người duy trì thói quen chạy bộ nhiều năm, Châu Nhuận Phát ngay lập tức đồng ý đồng hành và xây dựng cho bạn kế hoạch tập luyện từ con số 0. Từ tháng 4.2025, hình ảnh hai người cùng chạy trên đường phố Hồng Kông lúc 5 giờ sáng đã trở nên quen thuộc.

Những ngày đầu, Trịnh Tắc Sĩ phải gắng sức mới đi bộ được 1 km, chạy vài bước đã thở dốc, nhiều lần muốn bỏ cuộc. Song Châu Nhuận Phát luôn ở bên điều chỉnh tốc độ, động viên bạn kiên trì, thậm chí còn từ bỏ mục tiêu của riêng mình để cùng ông hoàn thành cự ly 10 km.

Dù đã bước vào độ tuổi U.80, Trịnh Tắc Sĩ vẫn bắt nhịp rất nhanh với công nghệ khi lập tài khoản Douyin và Xiaohongshu để cập nhật cuộc sống hiện tại Ảnh: Weibo Trịnh Tắc Sĩ

Đầu năm 2026, tại giải Marathon Standard Chartered Hồng Kông, Trịnh Tắc Sĩ đã hoàn thành trọn vẹn đường chạy 10 km. Khi cán đích, ông mỉm cười từ chối sự dìu đỡ của nhân viên, chia sẻ rằng quá trình tập luyện tuy vất vả nhưng vô cùng đáng giá. Thể trạng hiện tại của ông được nhận xét trẻ trung hơn trước, sức bền cải thiện rõ rệt, ngay cả khi chơi bowling cũng sung sức hơn nhiều. Ít ai biết rằng thời trẻ, ông từng là cao thủ bowling trong giới, kỹ thuật được đánh giá rất cao.

Trịnh Tắc Sĩ bên vợ và con gái Ảnh: Weibo Trịnh Tắc Sĩ

Bên cạnh sự thay đổi về sức khỏe, câu chuyện hôn nhân 34 năm của Trịnh Tắc Sĩ và bà Lâm Yến Minh cũng khiến nhiều người xúc động. Hai người quen nhau khi cùng tham gia đóng phim và kết hôn vào năm 1991. Khi đó, ông đã nổi tiếng nhờ vai Lương Thế Vinh (Vinh thịt lợn) trong bộ phim Hoàng Phi Hồng, còn Lâm Yến Minh, kém ông 14 tuổi, cũng là diễn viên có tên tuổi và từng tham gia các tác phẩm như Tiger Cage 2. Sau khi kết hôn, bà quyết định rời xa màn ảnh để tập trung chăm sóc gia đình.

Hiện tại, hai người đã bên nhau hơn 3 thập kỷ, con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng. Trong tiệc sinh nhật tuổi 74 của Trịnh Tắc Sĩ, vợ và các con cùng xuất hiện chúc mừng. Bà Lâm Yến Minh luôn ở cạnh ông, phong thái điềm đạm, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Nam diễn viên từng chia sẻ, gặp được vợ là điều may mắn nhất đời ông.

Trịnh Tắc Sĩ vẫn duy trì tình bằng hữu bền chặt với những đồng nghiệp từng là biểu tượng của màn ảnh Hồng Kông một thời Ảnh: Instagram alicechanwai

Ở độ tuổi U.80, Trịnh Tắc Sĩ vẫn giữ nhịp sống trầm lặng, giản dị và đều đặn tham gia các dự án phim ảnh. Gần đây nhất, ông tái xuất trong A Gilded Game (2025), hợp tác cùng Lưu Đức Hoa. Chia sẻ về nghề, ông từng nói sẽ tiếp tục diễn cho tới khi không còn khán giả dõi theo mình nữa.