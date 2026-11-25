Nghệ sĩ Mai Phượng vẫn giữ tình yêu nghề và miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Để chinh phục những dạng vai khó, cô tiết lộ công thức làm nghề là 50% năng khiếu và 50% sự tìm tòi. Cách làm việc của nữ diễn viên rất tỉ mỉ khi bản thân luôn tự tay xây dựng một bản “sơ yếu lý lịch” hoàn chỉnh cho nhân vật trước khi bước lên sàn tập.

Bí quyết chinh phục vai khó

Mai Phượng chia sẻ: “Tôi phải đọc hết kịch bản, tự suy ra nhân vật từ nhỏ tới lớn đã trải qua những chuyện gì. Phải hiểu tại sao cô này lại có tính cách đó, tại sao lại hành động như vậy, hay giận hờn hoặc hại người này người kia”. Từ nền tảng lý lịch ấy, cô mới bắt đầu chọn lựa trang phục, kiểu tóc và tạo ra một “cái tật” riêng biệt để gắn liền với nhân vật, kết hợp thêm sự góp ý từ đạo diễn và bạn diễn để vai diễn có chiều sâu hơn.

Mai Phượng góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, trải lòng về hành trình làm nghề bền bỉ Ảnh: NSX

Khi cầm trên tay một kịch bản mới, yếu tố đầu tiên thu hút Mai Phượng chính là tính cách nhân vật. Với những vai diễn gai góc, nằm ngoài vùng an toàn, cô xem đó là cơ hội để thử sức. Nữ diễn viên khẳng định quan điểm làm nghề quyết liệt: “Tôi nghĩ nó khó hơn thôi chứ không phải là không làm được. Tôi không bao giờ từ chối, không bao giờ được nghĩ mình không làm được, mà phải làm cho bằng được”.

Mai Phượng cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa sân khấu và phim ảnh. Nếu khi quay phim, mọi thứ đòi hỏi độ chính xác cao ngay từ đầu vì quay xong là “đóng dấu đóng mộc”, không thể làm lại được, thì sân khấu lại cho phép diễn viên có thời gian nuôi dưỡng nhân vật qua từng đêm. Cô hài hước bật mí: “Diễn sân khấu, suất một suất hai đừng coi, bắt đầu tới suất thứ năm là miếng ở đâu nó ra từa lưa luôn. Nhiều khi đạo diễn không nhận ra kịch bản của mình luôn”.

Nói về cách nuôi dưỡng cảm xúc cho những phân đoạn nặng tâm lý, Mai Phượng thẳng thắn cho biết cô chủ yếu sử dụng trải nghiệm cá nhân. Khi gặp những tình huống nhân vật phải khóc nhưng bản thân chưa thể đồng cảm ngay lập tức, cô sẽ nghĩ về những câu chuyện buồn của chính mình để lấy nước mắt.

Mai Phượng không ngại biến hóa, làm khó mình với các dạng nhân vật khác nhau Ảnh: NSX

Đối với Mai Phượng, mong muốn lớn nhất của người nghệ sĩ là chạm đến trái tim khán giả, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn phải đặt lên hàng đầu: “Một là phải làm tròn vai diễn, hai là phải vượt trội hơn. Không trội được thì phải tròn”.

Mai Phượng phía sau ánh đèn sân khấu

Bên cạnh chuyện nghề, Mai Phượng cũng chia sẻ về hậu phương vững chắc của mình. Thời điểm mới quyết định thi vào trường sân khấu, cô từng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Tuy nhiên, khi thấy nữ diễn viên làm nghề nghiêm túc, người thân đã chuyển sang ủng hộ hết lòng. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn biết cách phân bổ thời gian hợp lý để chu toàn cả việc nhà lẫn nghệ thuật.

Về cuộc sống hiện tại, Mai Phượng dành ra một quãng thời gian cố định để đọc kịch bản, lên sàn tập và sống trọn vẹn với nhân vật. Thỉnh thoảng gia đình có phàn nàn vì thấy cô thức khuya, làm việc quá nhiều nhưng tất cả đều xuất phát từ sự lo lắng và yêu thương. Lý giải về động lực giúp mình bền bỉ suốt nhiều năm qua, Mai Phượng cho biết ngọn lửa nghề trong cô luôn cháy âm ỉ và chưa bao giờ tắt.