Trên trang cá nhân, Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo chia sẻ loạt hình ảnh gia đình ba thế hệ cùng nhau du lịch tại Trung Quốc. Nữ doanh nhân cho biết các con rất thích khám phá những điều mới mẻ. Vì vậy, những chuyến đi xa không chỉ là dịp để gia đình nghỉ ngơi mà còn giúp các thành viên có thêm thời gian gắn kết, lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng diễn viên Chi Bảo Ảnh: NVCC

Lý Thùy Chang khéo léo trong mối quan hệ với mẹ chồng và con riêng

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lý Thùy Chang thường xuyên đồng hành cùng mẹ chồng trong các chuyến du lịch, những dịp sum họp gia đình. Sự gần gũi giữa hai người phần nào cho thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu khá thoải mái, không đặt nặng khoảng cách thế hệ.

Không chỉ được lòng mẹ chồng, vợ Chi Bảo còn có mối quan hệ tốt đẹp với Gia Cát - con trai riêng của nam diễn viên. Năm 2024, khi cậu tốt nghiệp đại học tại Anh, Chi Bảo và Lý Thùy Chang đã cùng sang chúc mừng. Thời điểm đó, nữ doanh nhân đang mang thai con thứ hai nhưng vẫn đồng hành cùng chồng trong sự kiện quan trọng của con trai riêng. Đây cũng là một trong những điều được khán giả quan tâm khi nhắc đến cuộc sống gia đình của sao nam 7X.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng Chi Bảo và Lý Thùy Chang có nhiều tương đồng trong quan điểm sống Ảnh: NVCC

Lý Thùy Chang từng chia sẻ cô dành sự quan tâm đến cuộc sống, việc học tập của con riêng chồng. Nữ doanh nhân nhận xét Gia Cát là người ngoan ngoãn, chững chạc và có suy nghĩ cởi mở. Trong những lần Gia Cát về Việt Nam, cả gia đình thường cùng nhau đi ăn uống, du lịch và trò chuyện. Theo chia sẻ của nữ doanh nhân, cô chủ động dung hòa các mối quan hệ để con trai Chi Bảo cảm nhận được sự yêu thương từ cả hai phía gia đình.

Cuộc sống của Chi Bảo sau khi giải nghệ

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khoảng 10 năm quen biết. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2021. Nam diễn viên hơn bà xã 16 tuổi nhưng cho biết hai người có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống, đặc biệt là sự coi trọng tình cảm gia đình.

Năm 2022, cặp đôi đón con trai Gia Khang. Tháng 9.2024, gia đình tiếp tục chào đón thành viên mới là bé Gia Linh. Như vậy, Chi Bảo hiện có ba người con, gồm Gia Cát và hai con chung với Lý Thùy Chang.

Tổ ấm của diễn viên Chi Bảo ở tuổi 53 Ảnh: NVCC

Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2021, nam diễn viên dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, gia đình và các hoạt động xã hội. Anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản.

Từ một tài tử quen thuộc trên màn ảnh qua Đồng tiền xương máu, Giao thời, Cô gái xấu xí, Chi Bảo hiện có cuộc sống khác biệt so với thời kỳ hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Ở tuổi ngoài 50, anh dành thời gian cho kinh doanh và tổ ấm nhỏ.

Với Chi Bảo, cuộc sống hiện tại không chỉ được thể hiện qua những chuyến du lịch hay điều kiện vật chất mà còn nằm ở sự hòa thuận giữa các thành viên. Trong đó, cách Lý Thùy Chang xây dựng mối quan hệ với mẹ chồng, con riêng của chồng và các con chung được xem là một trong những yếu tố góp phần tạo nên tổ ấm gắn kết của nam diễn viên.