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    Thể thaoCác môn khác

    Diễn viên Chi Bảo 'se duyên' cho chặng đường mới của tay vợt Nguyễn Văn Phương

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Diễn viên Chi Bảo - Chủ tịch CLB Zorba X Pro hỗ trợ hết mình, làm cầu nối để tay vợt pickleball Nguyễn Văn Phương phát triển sự nghiệp.

    Chia sẻ tại sự kiện “The Next Chapter”, công bố 2 tay vợt Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath trở thành đại sứ thương hiệu Kaitashi trong lĩnh vực pickleball diễn ra hôm nay tại TP.HCM.

    Diễn viên Chi Bảo cho biết, Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath là 2 gương mặt tiêu biểu trong số khoảng 20 thành viên của CLB Zorba X Pro. 

    Diễn viên Chi Bảo 'se duyên' cho chặng đường mới của tay vợt Nguyễn Văn Phương- Ảnh 1.

    Tay vợt Nguyễn Văn Phương (bìa trái) với chặng đường mới trong sự nghiệp

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    “Hôm nay là một ngày đặc biệt với Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath. Mong rằng từ cột mốc này, 2 em sẽ tiếp tục nỗ lực theo tinh thần chuyên nghiệp, tạo dấu ấn cho bản thân trong con đường phía trước", diễn viên Chi Bảo chia sẻ. 

    Chủ tịch CLB Zorba X Pro hy vọng Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath cố gắng nhiều hơn nữa, thể hiện nhiều hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng đồng thời góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào pickleball. 

    Diễn viên Chi Bảo 'se duyên' cho chặng đường mới của tay vợt Nguyễn Văn Phương- Ảnh 2.

    Diễn viên Chi Bảo - Chủ tịch CLB Zorba X Pro chia sẻ niềm vui với 2 tay vợt Nguyễn Văn Phương, Nicholas Khamphilath khi 2 VĐV trở thành đại sự thương hiệu Kaitashi

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Nguyễn Văn Phương - 25 tuổi là cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam, góp mặt ở nhiều kỳ SEA Games. Chuyển hướng sang chơi pickleball khá muộn nhưng tay vợt này cũng gặt hái nhiều thành công. Năm 2025, anh vô địch đôi nam mở rộng tại Nam Á Bank Cúp Lâm Đồng, vô địch đôi nam nữ mở rộng giải VTV A.O Smith Pickleball và giành ngôi á quân giải L'Avenir Open. Trong năm nay, thành tích đáng chú ý của Nguyễn Văn Phương là hạng ba đôi nam nữ mở rộng tại giải OB Master.

    Diễn viên Chi Bảo 'se duyên' cho chặng đường mới của tay vợt Nguyễn Văn Phương- Ảnh 3.

    Nguyễn Văn Phương cùng các thành viên CLB Zorba X Pro tại sự kiện “The Next Chapter” diễn ra hôm nay ở TP.HCM

    ẢNH: HÀ PHƯƠNG

    Với chặng đường mới trong sự nghiệp, Nguyễn Văn Phương cho biết, anh sẽ nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện, thi đấu để đáp lại niềm tin của lãnh đạo CLB cũng như giữ hình ảnh trong vai trò đại sứ. 


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