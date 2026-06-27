Cuộc sống kín tiếng của sao võ thuật Nguyên Bưu ở tuổi U.70

Nguyên Bưu từng là ngôi sao võ thuật được săn đón ở Hồng Kông, bên cạnh hai sư huynh Hồng Kim Bảo, Thành Long ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM VỊNH XUÂN QUYỀN

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Nguyên Bưu vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả Hoa ngữ. Theo HK01, gần đây nghệ sĩ kỳ cựu gây chú ý khi xuất hiện trong một video được người hâm mộ quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sư đệ của Hồng Kim Bảo ăn mặc giản dị, năng động, gây ấn tượng với dáng dấp rắn rỏi, nam tính. Ông được nhận xét trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 69.

Trang tin Hồng Kông tiết lộ rằng nhiều năm qua, Nguyên Bưu lui về với cuộc sống bán nghỉ hưu, giảm hẳn tần suất đóng phim, chỉ tham gia một số ít dự án với vai phụ, khách mời hay xuất hiện trong dự án phim trực tuyến ở Trung Quốc đại lục. Gần đây nhất, sao võ thuật nổi danh một thời của màn ảnh Hồng Kông đóng một vai khách mời trong "bom tấn" Cold War 1994 (ra mắt hồi tháng 5.2026). Nghệ sĩ U.70 sống kín tiếng, thỉnh thoảng người hâm mộ chỉ nhìn thấy ông trong những bức ảnh tụ họp được đồng nghiệp, bạn bè lâu năm trong ngành chia sẻ hay tham gia một số ít sự kiện.

Mặc dù không còn hoạt động sôi nổi, Nguyên Bưu vẫn theo dõi những tác phẩm, diễn viên mới của điện ảnh Hồng Kông. Theo ST Headline, xuất hiện tại một sự kiện cách đây ít lâu, sao phim Kế hoạch A thẳng thắn nhận xét rằng diễn viên hành động ngày nay không còn vất vả, mạo hiểm, đa tài như thế hệ trước dù họ đều rất nỗ lực. Theo ông, điểm khác biệt lớn nhất là thế hệ của mình có thể tự mình căn chỉnh, thực hiện các pha hành động mạo hiểm. "Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy những cảnh mạo hiểm là chúng tôi đã rất hào hứng thực hiện, chẳng hạn nhảy từ tầng hai xuống. Diễn viên bây giờ tất nhiên vẫn có kỹ năng võ thuật, nhưng thiên về xây dựng hình tượng hơn", tài tử đánh giá.

Nguyên Bưu đóng vai khách mời trong phim Cold War 1994 vừa ra mắt, quy tụ dàn sao hùng hậu: Ngô Ngạn Tổ, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát, Lương Gia Huy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM COLD WAR 1994

Về đời tư, Nguyên Bưu hiện sống bình lặng bên vợ đồng thời cũng là mối tình đầu của ông - bà Bành Tú Hà. Họ kết hôn vào thập niên 1980, có hai con chung và vẫn âm thầm gắn bó cho đến hiện tại. Theo HK01, Bành Tú Hà từng chia sẻ chồng luôn mang đến cho bà cảm giác an toàn tuyệt đối, không tiền bạc nào có thể mua được. Mỗi khi Nguyên Bưu đi đóng phim xa nhà, bất kể bận rộn thế nào, ông vẫn đều đặn gọi điện về nhà nhiều lần mỗi ngày để hỏi han và quan tâm vợ con. Bà nhận xét bạn đời luôn là một người chồng hết mực yêu thương vợ, luôn bảo vệ bà và gìn giữ gia đình.

Năm 1993, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam nghệ sĩ chọn rút lui khỏi màn ảnh, cùng vợ con chuyển sang Canada sinh sống. Ông từng chia sẻ mình không hối tiếc khi dừng diễn xuất để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nghệ sĩ cho rằng cuộc đời không chỉ có danh tiếng, sự nghiệp, được ở bên vợ con là điều khiến mình hạnh phúc hơn cả.

Nguyên Bưu - Hồng Kim Bảo trong phim Vịnh Xuân Quyền (2007) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Nguyên Bưu (tên thật: Hạ Linh Chấn) sinh năm 1957 tại Hồng Kông. Ông học diễn xuất, võ thuật từ tấm bé rồi gia nhập nhóm biểu diễn võ thuật Thất Tiểu Phúc với những thành viên: Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Hoa… Cuối thập niên 1970 đầu 1980, ông hoạt động với vai trò diễn viên đóng thế rồi dần nối gót sư huynh Hồng Kim Bảo, Thành Long lấn sân đóng phim, tạo thành bộ ba sao võ thuật được yêu thích trên màn ảnh Hồng Kông. Tên tuổi này gây ấn tượng với gương mặt thư sinh, dáng dấp rắn rỏi, thân thủ nhanh nhạy, tài nghệ võ thuật của ông từng được đánh giá vượt trội, không kém đàn anh Thành Long.

Nguyên Bưu được nhiều khán giả biết đến qua loạt tác phẩm: Phá gia chi tử, Kế hoạch A, Rồng bất tử, Ngũ phúc tinh, Hoàng Phi Hồng, Trung Hoa anh hùng… Nghệ sĩ có khoảng chục năm dừng diễn xuất, cùng gia đình chuyển sang nước ngoài sống trước khi tái xuất vào thập niên 2000. Giai đoạn này, ông gây chú ý với: Vịnh Xuân Quyền, Thiếu Lâm Tự truyền kỳ, Nguyệt quang bảo hạp, Diệp Vấn tiền truyện…