Sao võ thuật Nguyên Hoa nghỉ hưu, sống bình dị bên vợ con ở tuổi xế chiều

Sao võ thuật Nguyên Hoa hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA UÔNG MẠN LINH (YOUTUBE)

Theo HK01, Nguyên Hoa chuyển sang sống ở Canada từ nhiều năm trước. Trong lần trở về Hồng Kông thăm người thân mới đây, ông bất ngờ cùng vợ xuất hiện trong chương trình trò chuyện với nữ nhà báo kỳ cựu Uông Mạn Linh. Trong cuộc phỏng vấn, sao phim Tuyệt đỉnh kungfu hiếm hoi chia sẻ về cuộc hôn nhân hơn 40 năm giữa ông với bà Evina - bạn đời ngoài ngành giải trí.

Theo lời kể của Nguyên Hoa, hai người bén duyên tại phim trường của hãng Thiệu Thị. Năm đó, mẹ của Evina tình cờ đọc được một mẩu quảng cáo tuyển chuyên viên hóa trang trên báo và đi ứng tuyển, nhưng cuối cùng lại được bố trí làm việc tại bộ phận phục trang. Một lần, Evina theo mẹ đến phim trường thăm đoàn làm phim và chính lần gặp gỡ ấy đã khiến ngôi sao võ thuật này "trúng tiếng sét ái tình". Ông thừa nhận đã yêu "nửa kia" ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho rằng cô gái dịu dàng, nền nã trước mắt chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của một người vợ, người mẹ. Vì vậy, Nguyên Hoa vội nhờ đồng nghiệp làm mai, xin số điện thoại rồi chủ động hẹn gặp cô đi uống trà, tìm hiểu.

Bà Evina cười kể rằng vào thời điểm đó, bà cảm thấy những võ sư đóng phim rất có sức hấp dẫn nhưng cũng cho rằng họ khá đào hoa. May mắn thay, mẹ bà đã đi hỏi thăm khắp phim trường và biết được rằng Nguyên Hoa là người chân thành, đôn hậu, nên bà mới dần buông bỏ sự dè dặt. Sau khi yêu nhau chỉ một năm, hai người đã quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân. Thấm thoát, họ đã âm thầm gắn bó hơn 40 năm, có một tổ ấm hạnh phúc, con cháu quây quần.

Nguyên Hoa ở tuổi ngoài 70

Vợ chồng Nguyên Hoa sống bình yên tuổi xế chiều bên con cháu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA UÔNG MẠN LINH (YOUTUBE)

Giữa showbiz hào nhoáng và nhiều cám dỗ, Nguyên Hoa chưa từng vướng tin đồn tình ái nào. Trước ống kính, vợ của ngôi sao võ thuật này khẳng định ông là người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Bà Evina kể chồng không thích la cà ở những tụ điểm giải trí hay tham gia những buổi tiệc tùng xã giao. Mỗi khi kết thúc công việc, ông đều về nhà ngay với vợ con, làm một người chồng, người cha bình thường, thậm chí còn hướng nội.

Trong khi đó, Nguyên Hoa bày tỏ ông tin tưởng vợ tuyệt đối. Mỗi khi nhận lương, nam diễn viên phim Rồng bất tử đều giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý. Bản thân ông chỉ giữ một ít tiền mặt để chi tiêu hằng ngày. Năm xưa, vì chuyện học hành của các con, Evina đã đưa hai người con sang định cư tại thành phố Vancouver (Canada). Trong khi đó, Nguyên Hoa thường xuyên đi đi về về giữa Canada và Hồng Kông để vừa làm việc kiếm tiền lo cho gia đình, vừa dành thời gian cho vợ con.

Giờ đây, khi các con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, hai người sống bình yên, thư thả, có nhiều thời gian hơn để chăm sóc nhau, tận hưởng niềm vui được quây quần bên con cháu. Họ thỉnh thoảng đi về giữa Hồng Kông - Canada. Giờ đây, bà Evina trở thành "trợ lý riêng" của chồng, lo liệu mọi sinh hoạt, bữa ăn hàng ngày cho bạn đời, đồng hành cùng ông khi có lịch trình. Nguyên Hoa xúc động chia sẻ việc cưới được bà làm vợ chính là điều qúy giá nhất, là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông.

Nguyên Hoa hồi 2005, thời điểm vừa gây tiếng vang qua phim Tuyệt đỉnh kungfu hợp tác với Châu Tinh Trì ẢNH: AFP

Nguyên Hoa được biết đến là võ sư, chỉ đạo hành động, diễn viên hành động nổi tiếng tại Hồng Kông với hơn 60 năm trong nghề. Ông là thành viên của nhóm Thất Tiểu Phúc có thành viên là nhiều sao võ thuật như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu, Nguyên Khuê… Thập niên 1970, Nguyên Hoa bước vào con đường điện ảnh với vai trò đóng thế cho Lý Tiểu Long trong phim Tinh võ môn, Long tranh hổ đấu.

Từ đó đến nay, ông xuất hiện trong hàng trăm bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo hành động, điều phối đóng thế cho nhiều dự án lớn ở Hồng Kông. Những bộ phim nổi tiếng của Nguyên Hoa phải kể đến: Cương thi tiên sinh, Ngôi sao may mắn, Phú quý liệt xa, Phi ưng phương Đông, Rồng bất tử, Câu chuyện cảnh sát 3, Ma đăng Như Lai thần chưởng, Vua mạt chược, Tuyệt đỉnh kungfu…

Khoảng chục năm nay, Nguyên Hoa giảm tần suất đóng phim, thỉnh thoảng đóng vai phụ trong một số dự án, trong đó có phim Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).