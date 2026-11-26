Khi "Đi đâu đó?" không phải để hỏi đường

Lúc mới đến sống ở miền Tây, ông Danny Haberer thường gặp những tình huống bối rối. Mỗi lần ra đường, có người hỏi "Đi đâu đó?", ông lại thành thật trả lời mình đang đi đâu. Ông không hiểu vì sao mọi người thường hỏi về điểm đến của mình, dù chỉ tình cờ gặp nhau trên đường. Một lần khác, khi đang đi siêu thị mua bánh mì, Danny gặp người quen hỏi "Ăn cơm chưa?". Ông lại ngạc nhiên, tự hỏi người ấy có thấy mình đang đứng trong siêu thị hay không.

Những khoảnh khắc đời thường được Danny chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Sau này, ông mới hiểu rằng những câu hỏi ấy không nhất thiết nhằm tìm hiểu người đối diện đang đi đâu hay đã ăn gì. Đó còn là cách người Việt chào hỏi, bắt chuyện và thể hiện sự gần gũi. Danny đã kể lại những trải nghiệm này trong bài viết về cách giao tiếp của người miền Tây, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Với nhiều người Việt, "Đi đâu đó?" hay "Ăn cơm chưa?" là những câu hỏi quen thuộc đến mức ít ai nghĩ ngợi. Nhưng với Danny, đó lại là những điều cần thời gian quan sát và tìm hiểu mới có thể hiểu được ý nghĩa phía sau.

Ông Danny sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, từng sinh sống ở nhiều quốc gia. Tháng 6.2025, ông đến VN và chọn Đà Nẵng làm nơi dừng chân. Đến tháng 5.2026, theo lời rủ của một người bạn, ông chuyển về Đồng Tháp. Hiện Danny sống trong căn nhà thuê có khu vườn rộng ở xã Long Bình. "Cuộc sống ở đây rất đúng ý tôi. Tôi thuê một căn nhà có khu vườn lớn, hằng ngày trồng cây, chăn gà, vịt. Những điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái", ông chia sẻ.

Danny học cách chế biến các món ăn miền Tây ẢNH: NVCC

Công việc chính của Danny là kỹ sư AI, làm việc trực tuyến. Nhờ không phải đến văn phòng mỗi ngày, ông có thể chủ động sắp xếp thời gian chăm sóc vườn tược và tìm hiểu cuộc sống xung quanh. Trước đây, trong những chuyến đi và thời gian sống ở các quốc gia khác, Danny cũng thường đăng hình ảnh, câu chuyện lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Từ khi chuyển đến Đồng Tháp, ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để viết và chia sẻ những điều mình quan sát được.

Thay vì tập trung giới thiệu các địa điểm du lịch hay món ăn nổi tiếng, ông chọn kể những chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Có khi đó là một câu chào hỏi, có khi là công việc trong vườn hoặc một khác biệt trong cách giao tiếp giữa người Việt và người nước ngoài.

Kể chuyện Việt bằng tiếng Việt nhờ AI

Điều khiến nhiều người chú ý là Danny không biết tiếng Việt nhưng các bài viết của ông lại được đăng bằng tiếng Việt. Ông cho biết mình tự tìm kiếm chủ đề, biên soạn nội dung và sử dụng AI hỗ trợ về ngôn ngữ. Với những câu chuyện liên quan đến văn hóa, Danny dành thời gian tìm hiểu, cân nhắc cách dùng từ để truyền tải đúng điều mình muốn nói.

Đây cũng là một thử thách đối với ông. Những câu nói tưởng chừng đơn giản có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy hoàn cảnh giao tiếp. Nếu chỉ hiểu theo nghĩa của từng từ, người nước ngoài có thể bỏ lỡ điều người Việt thực sự muốn thể hiện. Từ những trải nghiệm như vậy, Danny nhận ra đời sống thường ngày có rất nhiều chất liệu để viết. Ông cũng bất ngờ khi các bài chia sẻ của mình nhận được sự quan tâm của mọi người.

Danny trong vườn nhà tại Đồng Tháp ẢNH: NVCC

"Tôi không bắt đầu làm nội dung để trở nên nổi tiếng. Điều tôi muốn là học hỏi, tìm hiểu và chia sẻ những điều mình khám phá được. Dù tôi rất vui khi có nhiều người biết đến mình, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nếu không còn ai xem nữa", ông nói.

Bên dưới các bài viết, nhiều người để lại bình luận, trao đổi thêm về những điều Danny quan sát được. Một số người còn nhắn tin riêng, mời ông đến địa phương mình để có thêm trải nghiệm. Sự đón nhận ấy khiến Danny muốn tiếp tục tìm hiểu và viết về cuộc sống miền Tây nói riêng và VN nói chung.

Một trong những người bạn thường xuyên hỗ trợ ông là chị Lê Song Nhiên (38 tuổi, cộng sự của Danny trong công việc). Theo chị Nhiên, những câu chuyện Danny chia sẻ thường bắt đầu từ các tình huống rất quen thuộc, nhưng cách ông quan sát và đặt câu hỏi khiến chúng trở nên mới mẻ với người đọc VN. "Danny rất thân thiện và dễ gần. Khi biết ông chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, tôi rất thích. Bởi dù đó là những điều mình đã quen thuộc, nhưng qua góc nhìn của người nước ngoài, chúng lại trở nên rất thú vị", chị Nhiên nói.