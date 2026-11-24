Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 hôm nay, người Việt sẽ được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội, TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cũng trong tối nay, hiện tượng siêu trăng xuất hiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 đầu tiên xuất hiện siêu trăng ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Đây là siêu trăng hải ly, siêu trăng thứ hai trong chuỗi 3 siêu trăng của năm 2026. Siêu trăng đầu tiên xuất hiện vào ngày 3.1.2026 và siêu trăng cuối cùng vào tháng 12.2026 tới đây. Trăng hải ly (Beaver Moon) bắt nguồn từ truyền thống của người Bắc Mỹ, gắn liền với thời điểm loài hải ly chuẩn bị đập và hang ổ cho mùa đông.

Thời điểm này, mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng.

Mừng ngày lễ Văn hóa Việt Nam 24.11, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa đồng loạt tại 3 địa điểm, diễn ra 15 phút (từ 21 giờ - 21 giờ 15 phút). Cụ thể: 1. Đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh): Bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp. 2. Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một): Bắn 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp. 3. Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu): Bắn 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Nếu thời tiết ủng hộ, bạn có thể chiêm ngưỡng siêu trăng trong lúc chờ ngắm pháo hoa.

Siêu trăng là gì?

Theo EarthSky, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở khá gần trái đất trên quỹ đạo hình elip của nó. Khoảng cách của mặt trăng đến trái đất thay đổi trong suốt tháng. Trung bình, mặt trăng cách trái đất khoảng 384.472 km.

Khi trăng tròn xảy ra gần điểm cận địa, hay điểm gần nhất trên quỹ đạo của nó, nó sẽ xuất hiện lớn hơn và sáng hơn bình thường một chút. Trăng tròn siêu lớn tối nay cách trái đất khoảng 360.768 km). Siêu trăng lạnh vào ngày 24.12 cách trái đất 356.740 km. Siêu trăng sói tròn đầy vào ngày 22.1.2027 cách trái đất 357.644 km.

Siêu trăng hải ly vào tháng 11 chỉ là sự khởi đầu cho 3 siêu trăng liên tiếp. Đây là siêu trăng nhỏ nhất trong 3 siêu trăng sắp tới. Siêu trăng lạnh vào tháng sau sẽ là trăng tròn gần trái đất nhất, lớn nhất và sáng nhất năm 2026.

Siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở khá gần trái đất trên quỹ đạo hình elip của nó ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

"Thuật ngữ "siêu trăng" chỉ mới được sử dụng trong 40 năm trở lại đây, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào cuối năm 2016 khi 3 siêu trăng xảy ra liên tiếp. Siêu trăng của tháng 11.2016 cũng là siêu trăng gần nhất trong 69 năm, mặc dù một siêu trăng gần hơn sẽ xuất hiện vào năm 2030", Space.com thông tin.

Siêu trăng cần 2 yếu tố chính để xảy ra. Mặt trăng cần ở vị trí gần nhất, hay cận điểm, với trái đất trong quỹ đạo 27 ngày của nó. Mặt trăng cũng cần ở pha đầy đủ, xảy ra sau mỗi 29,5 ngày khi mặt trời chiếu sáng hoàn toàn mặt trăng. Siêu trăng chỉ xảy ra vài lần một năm vì quỹ đạo của mặt trăng thay đổi hướng trong khi trái đất quay quanh mặt trời. Đó là lý do tại sao bạn không thấy siêu trăng mỗi tháng.



