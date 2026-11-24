Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong ngày 24.11 nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 19 giờ 30 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), trình chiếu 3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn) và bắn pháo hoa tại 3 địa điểm từ 21 giờ - 21 giờ 15.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có những hoạt động gì ngày 24.11?

Từ 15 giờ 30 - 16 giờ 30, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (khu vực ngôi nhà chung) tổ chức hoạt động cosplay (hóa trang) các nhân vật nổi tiếng. Tiếp đó, từ 19 giờ 30 - 21 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật thời trang "Sắc màu Việt Nam".

Lịch trình sự kiện ngày 24.11 tại TP.HCM ẢNH: TẠO BỞI CHATGPT

Tại khu vực đại đoàn kết, các hoạt động diễn ra từ 8 giờ - 22 giờ, gồm: chiếu phim về công tác Mặt trận, bình thơ, văn nghệ, tiểu phẩm, kịch ngắn và giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Trong khi đó, khu vực quảng trường đại đoàn kết (từ 18 giờ - 21 giờ 30) giới thiệu văn hóa của nhiều quốc gia như: Cuba, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Pháp...

Ngoài ra, khu vực giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa (cả ngày) với 6 loại hình: thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, quảng cáo, chuyển đổi số và xuất bản.

Đặc biệt, lúc 19 giờ 30, ở sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt.

TP.HCM sẽ tổ chức trình diễn 3D Mapping tối 24.11 ẢNH: CTV

TP.HCM bắn pháo hoa lúc 21 giờ tại 3 địa điểm

Một trong những hoạt động được mong đợi nhất trong tối 24.11 là chương trình bắn pháo hoa đồng loạt tại 3 địa điểm, diễn ra 15 phút (từ 21 giờ - 21 giờ 15). Cụ thể:

Đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh): Bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp. Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một): Bắn 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp. Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu): Bắn 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Do lượng người đổ về trung tâm TP.HCM theo dõi sự kiện dự kiến sẽ rất đông, người dân và du khách lưu ý chủ động lộ trình di chuyển sớm, nên đi sớm để tránh các khung giờ cấm xe và hạn chế ùn tắc giao thông.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm tối 24.11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Người dân nên ưu tiên gửi xe tại các trung tâm thương mại, điểm giữ xe được cấp phép của Thanh niên xung phong để có giá đúng quy định, tránh các bãi xe tự phát "chặt chém".