Ngày 25.11, thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp), cho biết đang phối hợp lực lượng công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ dò tìm, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, nay thuộc khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng.

Nhiều vật liệu nổ được tìm thấy tại điểm quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỘI K91

Theo thượng tá Võ Thành Dẫn, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, lực lượng đã tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, dưới lớp đất nơi các liệt sĩ nằm lại còn có bom mìn, vật liệu nổ, tiềm ẩn nguy hiểm đối với lực lượng trực tiếp đào tìm.

Trước tình hình đó, Đội K91 tạm dừng công tác tìm kiếm, chờ lực lượng công binh hoàn tất việc dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ. Sau khi khu vực được xác định bảo đảm an toàn, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ, tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại.

Lực lượng chức năng đang tiến hành dò tìm vật liệu nổ ẢNH: ĐỘI K91

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ là niềm xúc động đối với cán bộ, chiến sĩ, nhưng quá trình đào tìm phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Mỗi vị trí được khảo sát, mỗi phần đất được mở ra đều phải thực hiện tỉ mỉ, thận trọng, không chủ quan, nóng vội.

Những dấu tích chiến tranh vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất, có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Vì vậy, sự phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và công binh trong rà soát, xử lý vật liệu nổ là yêu cầu cần thiết để nhiệm vụ tiếp tục được thực hiện an toàn.

Đội K91 mong tiếp tục nhận được thông tin từ thân nhân liệt sĩ, đồng đội cũ và những người từng biết về khu vực nghĩa trang tạm Tân Công Chí, góp thêm manh mối cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.