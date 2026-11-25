Ngày 25.11, thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp), cho biết đơn vị đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, huyện Hồng Ngự (cũ) - nay thuộc khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng.

Đội K91 quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng ẢNH: ĐỘI K91

Sau nhiều ngày đào tìm, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đã phát hiện, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm được triển khai thận trọng, từng bước mở rộng phạm vi đào tìm, rà soát những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ nằm lại.

Một số di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỘI K91

Đáng chú ý, trong quá trình đào tìm, lực lượng còn phát hiện những di vật gắn với các liệt sĩ, trong đó có cây viết đã nhuốm màu thời gian, sợi dây thắt lưng (dây TB) và một miếng cao su khắc chữ "T". Những vật dụng nhỏ bé còn nằm lại dưới lòng đất trở thành dấu tích gợi nhắc về những người lính từng sống, chiến đấu và hy sinh trong những năm tháng chiến tranh.

Theo Đội K91, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi di vật được thu thập đều có ý nghĩa trong quá trình xác minh, đối chiếu thông tin, góp phần tìm kiếm manh mối để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công tác thu thập, bảo quản hài cốt và di vật được thực hiện cẩn trọng, phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ, nhóm thiện nguyện xã Tân Thành đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng bữa ăn sáng, nước uống cho cán bộ, chiến sĩ Đội K91. Những phần quà giản dị góp thêm sự động viên để lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang được tỉnh Đồng Tháp triển khai nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.