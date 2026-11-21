Ngày 21.11, thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim, Tổ trưởng tổ 2 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết tính đến 9 giờ ngày 21.11, đơn vị đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ dưới trụ sở UBND xã Phú An (cũ) bỏ hoang nhiều năm nay.

Trụ sở trên hiện thuộc ấp Thạnh An, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ). Lực lượng chức năng đã bắt đầu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây từ sáng 16.11.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại trụ sở bỏ hoang ở xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Theo thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim, công tác tìm kiếm khó khăn vì thời tiết nắng nóng, nhất là địa chất bên dưới có nhiều cát dễ gây sụt lún. Đội đã triển khai phương án đào từng lối, với độ sâu từ 2,5 m đến 3 m.

Khi khai quật các hài cốt liệt sĩ, ngoài những mẩu xương thì đội còn tìm thấy bật lửa, dây thun thắt lưng. Hằng ngày, lực lượng tham gia tìm kiếm luôn duy trì khoảng 20 người. "Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng khai quật ở vị trí mé lộ giao thông nông thôn và mé sông trước trụ sở", thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim nói.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau khi đơn vị đào sâu từ 2,5 m - 3 m đất ẢNH: THANH DUY

Trước đó, thông tin với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước (thành phố Cần Thơ), cho biết trước khi khai quật trụ sở UBND xã Phú An (cũ), xã đã ghi nhận nhiều thông tin cung cấp của người dân, cán bộ hưu trí, đảng viên. Theo đó, trụ sở này từng được xây dựng trên phần đất nghĩa trang. Dù đã tổ chức quy tập nhưng nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn sót lại hài cốt liệt sĩ.

Khi lực lượng tiến hành khai quật (ngày 16.11), hiện trạng trụ sở UBND xã Phú An cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều người dân địa phương cũng cho rằng khu vực trụ sở nằm trên đất nghĩa trang. Ngày xưa, xung quanh khu vực này có nhiều cây còng, cây dâu. Quá trình quy tập hài cốt trước đây tập trung phần phía sau của nghĩa trang, còn khu vực gần cổng và giáp lộ nghi vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, mọi người rất ủng hộ việc tiếp tục tìm kiếm để đưa các anh về yên nghỉ bên đồng đội, quê hương, gia đình.