Cuộc sống Nguyễn Ngọc Kiều Duy sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Hoa hậu Kiều Duy nhận học bổng thạc sĩ

Nguyễn Ngọc Kiều Duy là người đẹp đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, cuộc thi tổ chức mùa đầu tiên vào tháng 12.2024. Trong đêm chung kết tại TP.HCM, cô vượt qua gần 60 thí sinh để giành vương miện, đồng thời nhận cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế).

Kiều Duy từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2025 ẢNH: BTC sự kiện thời trang PILI CUNG CẤP



Trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, người đẹp sinh năm 2003 từng giành danh hiệu Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ 2022 và Người đẹp Tây Đô 2023. Tại cuộc thi cấp quốc gia, người đẹp cũng ghi dấu ấn ở các phần thi phụ như hùng biện, tài năng và hình thể.

Sau đăng quang, Kiều Duy từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản. Nhìn lại hành trình thi nhan sắc, Kiều Duy cho biết danh hiệu mang đến cho cô nhiều cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển bản thân. Người đẹp chia sẻ: "Khi có được danh hiệu Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, tôi có nhiều cơ hội để học tập hơn, không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoài nước. Ngoài ra, tôi còn nhận được học bổng thạc sĩ 100% từ Trường đại học FPT". Trước đó, Trường đại học FPT đã trao tặng Kiều Duy suất học bổng thạc sĩ toàn phần từ Viện Quản trị và Công nghệ FSB, thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.

Bên cạnh hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện tại các sự kiện, Kiều Duy cho biết cô ngoài đời có tính cách năng động và hoạt ngôn hơn nhiều người tưởng tượng. Tại sự kiện thời trang do PILI tổ chức, Hoa hậu Kiều Duy chia sẻ bí quyết cá nhân: “Với lịch trình làm việc và học tập dày đặc, Duy luôn phải tranh thủ thời gian để vận động. Bí quyết của Duy là chọn những trang phục thể thao có độ thấm hút tốt, phom dáng ôm vừa vặn để tôn lên đường cong nhưng vẫn thoải mái tuyệt đối. Khi bạn mặc một bộ đồ tập đẹp, bản thân bạn cũng sẽ có thêm nhiều động lực để bước vào phòng gym hay chạy bộ mỗi ngày”.

Người đẹp xem sự gần gũi, vui vẻ là nét đặc trưng của mình. Theo cô, sự chân thành trong cách giao tiếp cũng là điều giúp mình kết nối với những người xung quanh. Cô muốn khán giả cảm nhận được con người thật của mình ngay cả khi xuất hiện trước công chúng lẫn đời sống hằng ngày.

Chia sẻ về người bạn đời lý tưởng

Nói về định hướng sắp tới, Kiều Duy khẳng định học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cô đặt mục tiêu hoàn thành chương trình thạc sĩ vào năm 2027, đồng thời tiếp tục theo đuổi các dự án xã hội đã thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị cho Miss International.

Hoa hậu Kiều Duy đọ sắc với hoa khôi Huỳnh Thúy Vi ẢNH: BTC sự kiện thời trang PILI CUNG CẤP

Một trong những thay đổi khiến người đẹp cảm thấy hạnh phúc nhất sau đăng quang là khả năng chủ động hơn về tài chính, chăm lo được cho gia đình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 cho biết hiện vẫn độc thân. Cô chưa xác định cụ thể hình mẫu bạn đời lý tưởng, nhưng mong muốn tìm được người đồng hành phù hợp, cùng nhau phát triển và hướng đến tương lai lâu dài. Nếu có tin vui, cô cho biết sẽ chia sẻ với khán giả.

Khép lại cuộc trò chuyện, Kiều Duy nhấn mạnh ba từ mà cô muốn công chúng nhớ đến khi nhắc về mình: “Mộc mạc, chân thành và vui vẻ”. Với người đẹp, danh hiệu hoa hậu là dấu mốc đáng nhớ, nhưng hành trình hoàn thiện bản thân vẫn tiếp tục qua việc học tập, những trải nghiệm mới và các đóng góp thiết thực cho cộng đồng.