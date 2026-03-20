Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống sau khi kết hôn của Đoàn Minh Tài và vợ bác sĩ kém 16 tuổi

Hải Duy - Hữu Tín
20/03/2026 11:48 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên, Đoàn Minh Tài không giấu được sự trân trọng khi nhắc về người bạn đời, anh bộc bạch bà xã chính là 'món quà vô giá' mà cuộc sống đã dành tặng cho mình. Nam diễn viên cho biết, chính sự thấu hiểu và bao dung của bà xã đã giúp anh dần gỡ bỏ những định kiến về tuổi tác để bước vào hành trình hôn nhân.

Dù chênh lệch 16 tuổi song Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

ẢNH: H.D

Sunny Đan Ngọc: Gia đình chồng thương tôi như con ruột 

Đoàn Minh Tài bộc bạch, điều thay đổi lớn nhất của anh sau khi bước vào hôn nhân không nằm ở hoàn cảnh sống mà ở chính cách anh nhìn nhận và ứng xử với mối quan hệ của mình. Vốn là một người quen với sự độc lập tuyệt đối, tự quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống, từ tài chính đến công việc anh dần học cách mở lòng, chủ động chia sẻ và đặt người bạn đời vào vị trí trung tâm trong những lựa chọn của mình. "Khi còn một mình, tôi quen với việc tự lo tất cả. Nhưng khi đã có gia đình, mình phải ý thức rõ trách nhiệm đồng hành, chia sẻ với người bên cạnh, dù là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày", diễn viên Dốc sương mù trải lòng.

Về phía mình, Sunny Đan Ngọc cho biết nam diễn viên là người khá kín tiếng, thậm chí "hỏi gì cũng không nói", khiến cô nhiều lần rơi vào cảm giác khó hiểu. "Có những chuyện rất đơn giản như một ngày đi làm về cảm thấy thế nào, vui hay mệt, anh cũng chỉ nói 'bình thường', trong khi gương mặt thì không hề bình thường chút nào", cô chia sẻ. Thời điểm đó, bà xã Đoàn Minh Tài thừa nhận cách trò chuyện của mình chưa đủ tinh tế để khiến đối phương thoải mái mở lòng. Chính sự lệch nhịp trong giao tiếp khiến cả hai không ít lần xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, quãng thời gian đồng hành trước hôn nhân lại đủ để họ dần hiểu rõ tính cách của nhau, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện bản thân trong mối quan hệ.

Điều đặc biệt trong câu chuyện của cặp đôi là tình cảm không bắt đầu từ sự “hoàn hảo”. Bà xã nam diễn viên cho biết cô không bị thu hút bởi anh ngay từ đầu, thậm chí từng không có nhiều thiện cảm

ẢNH: FBNV

Theo cô, điều quan trọng nhất là biết đâu là "giới hạn cảm xúc" của đối phương để tránh chạm vào những điều khiến người kia khó chịu. "Mỗi người nhường nhau một chút, hiểu nhau hơn một chút thì mọi chuyện tự nhiên cũng dễ dàng hơn", Sunny Đan Ngọc nói. Cặp đôi cho biết hiện tại cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều trong việc chia sẻ và đồng hành cùng nhau.

Chia sẻ về cuộc sống làm dâu sau khi kết hôn, nàng dâu Bến Tre (nay là Vĩnh Long) cho biết cô không hề trải qua áp lực như những định kiến thường thấy. Ngược lại, cô cảm nhận rõ sự yêu thương và gần gũi từ gia đình chồng, đặc biệt là cách cha mẹ anh luôn xem cô như con gái ruột trong nhà. "Nửa kia" của Đoàn Minh Tài kể, khác với hình dung của nhiều người về việc làm dâu phải dậy sớm, quán xuyến việc nhà hay giữ nề nếp khắt khe, gia đình chồng lại mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. "Cha mẹ luôn nói cứ nghỉ ngơi, không cần phải gò ép bản thân. Khi nào dậy thì cùng ăn cơm, trò chuyện với cả nhà là được", cô tiết lộ.

Dù được yêu thương và tạo điều kiện, bản thân Sunny Đan Ngọc vẫn ý thức việc vun vén, chăm lo để không phụ sự tin tưởng của gia đình. "Ở nhà, tôi là con cưng của ba mẹ; còn khi về nhà chồng, tôi cũng nhận được tình cảm y như vậy", cô bày tỏ, xem đó là may mắn lớn trong hành trình hôn nhân của mình.

Đoàn Minh Tài: Con cái là duyên trời cho... 

Sunny Đan Ngọc hạnh phúc vì được gia đình chồng yêu thương

ẢNH: FBNV

Nói về quan điểm tài chính trong hôn nhân, Đoàn Minh Tài quan niệm, mỗi gia đình sẽ có một cách quản lý khác nhau, có người chọn giao toàn bộ tài chính cho một phía, nhưng cũng có những cặp đôi hướng đến sự chủ động và thoải mái cho cả hai. "Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng cho những khoản chung như đầu tư, chi tiêu gia đình, du lịch hay chuẩn bị cho tương lai con cái. Còn lại, mỗi người vẫn có một phần riêng để chủ động trong cuộc sống cá nhân", anh chia sẻ.

Ở góc nhìn của bà xã diễn viên 8X, việc giữ lại một phần tài chính riêng không chỉ là quyền cá nhân mà còn góp phần nuôi dưỡng cảm xúc trong hôn nhân. Cô cho rằng nếu toàn bộ thu nhập đều bị kiểm soát quá chặt, đôi khi sẽ vô tình làm mất đi những điều bất ngờ trong cuộc sống vợ chồng. "Phụ nữ ai cũng thích được quan tâm, được tặng quà hay những điều bất ngờ. Nếu người đàn ông không còn khoản riêng thì cũng khó để tạo ra những khoảnh khắc đó", cô bày tỏ.

Sau đám cưới, Đoàn Minh Tài và bà xã có chuyến trăng mật 5 ngày 4 đêm tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đối với cặp đôi, đây là khoảng thời gian đáng nhớ

ẢNH: FBNV

Theo Sunny Đan Ngọc, điều quan trọng không phải là ai giữ tiền, mà là cả hai hiểu rõ thu nhập, cùng nhau xây dựng quỹ chung để lo cho gia đình, đồng thời vẫn giữ lại một phần riêng như một cách tôn trọng công sức lao động và nhu cầu cá nhân của mỗi người. Đây cũng là nguyên tắc mà cả hai đã thống nhất ngay từ khi còn đang tìm hiểu, trước khi chính thức bước vào hôn nhân.

Nói về cuộc sống hiện tại, Đoàn Minh Tài cho biết anh vẫn tất bật với lịch trình phim ảnh và sân khấu, song luôn ý thức việc cân bằng để dành thời gian cho tổ ấm. Riêng về kế hoạch con cái, nam diễn viên và bà xã quan niệm "con cái là duyên trời cho, nên tôi nghĩ mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên là tốt nhất" nên vì thế cũng không tự tạo áp lực cho nhau. Dù vậy, anh cũng mong muốn mái ấm của mình sẽ sớm có thêm tiếng cười trẻ nhỏ, bởi cả hai đều rất yêu trẻ con. Điều này như minh chứng cho sự viên mãn, trọn vẹn đối với hành trình hôn nhân mà cả hai đang cùng nhau vun đắp.

Tin liên quan

Sau lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM, sáng 26.12, diễn viên Đoàn Minh Tài chính thức rước vợ 'về dinh' tại quê nhà Vĩnh Long. Hôn lễ diễn ra trong không gian miệt vườn mộc mạc, gần gũi, mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ. Đáng chú ý, chú rể Minh Tài tự tay chèo xuồng hoa rước cô dâu lên lễ đường.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận