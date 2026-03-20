Cuộc sống sau khi kết hôn của Đoàn Minh Tài và vợ bác sĩ kém 16 tuổi

Sunny Đan Ngọc: Gia đình chồng thương tôi như con ruột
Đoàn Minh Tài bộc bạch, điều thay đổi lớn nhất của anh sau khi bước vào hôn nhân không nằm ở hoàn cảnh sống mà ở chính cách anh nhìn nhận và ứng xử với mối quan hệ của mình. Vốn là một người quen với sự độc lập tuyệt đối, tự quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống, từ tài chính đến công việc anh dần học cách mở lòng, chủ động chia sẻ và đặt người bạn đời vào vị trí trung tâm trong những lựa chọn của mình. "Khi còn một mình, tôi quen với việc tự lo tất cả. Nhưng khi đã có gia đình, mình phải ý thức rõ trách nhiệm đồng hành, chia sẻ với người bên cạnh, dù là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày", diễn viên Dốc sương mù trải lòng.
Về phía mình, Sunny Đan Ngọc cho biết nam diễn viên là người khá kín tiếng, thậm chí "hỏi gì cũng không nói", khiến cô nhiều lần rơi vào cảm giác khó hiểu. "Có những chuyện rất đơn giản như một ngày đi làm về cảm thấy thế nào, vui hay mệt, anh cũng chỉ nói 'bình thường', trong khi gương mặt thì không hề bình thường chút nào", cô chia sẻ. Thời điểm đó, bà xã Đoàn Minh Tài thừa nhận cách trò chuyện của mình chưa đủ tinh tế để khiến đối phương thoải mái mở lòng. Chính sự lệch nhịp trong giao tiếp khiến cả hai không ít lần xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, quãng thời gian đồng hành trước hôn nhân lại đủ để họ dần hiểu rõ tính cách của nhau, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện bản thân trong mối quan hệ.
Theo cô, điều quan trọng nhất là biết đâu là "giới hạn cảm xúc" của đối phương để tránh chạm vào những điều khiến người kia khó chịu. "Mỗi người nhường nhau một chút, hiểu nhau hơn một chút thì mọi chuyện tự nhiên cũng dễ dàng hơn", Sunny Đan Ngọc nói. Cặp đôi cho biết hiện tại cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều trong việc chia sẻ và đồng hành cùng nhau.
Chia sẻ về cuộc sống làm dâu sau khi kết hôn, nàng dâu Bến Tre (nay là Vĩnh Long) cho biết cô không hề trải qua áp lực như những định kiến thường thấy. Ngược lại, cô cảm nhận rõ sự yêu thương và gần gũi từ gia đình chồng, đặc biệt là cách cha mẹ anh luôn xem cô như con gái ruột trong nhà. "Nửa kia" của Đoàn Minh Tài kể, khác với hình dung của nhiều người về việc làm dâu phải dậy sớm, quán xuyến việc nhà hay giữ nề nếp khắt khe, gia đình chồng lại mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. "Cha mẹ luôn nói cứ nghỉ ngơi, không cần phải gò ép bản thân. Khi nào dậy thì cùng ăn cơm, trò chuyện với cả nhà là được", cô tiết lộ.
Dù được yêu thương và tạo điều kiện, bản thân Sunny Đan Ngọc vẫn ý thức việc vun vén, chăm lo để không phụ sự tin tưởng của gia đình. "Ở nhà, tôi là con cưng của ba mẹ; còn khi về nhà chồng, tôi cũng nhận được tình cảm y như vậy", cô bày tỏ, xem đó là may mắn lớn trong hành trình hôn nhân của mình.
Đoàn Minh Tài: Con cái là duyên trời cho...
Nói về quan điểm tài chính trong hôn nhân, Đoàn Minh Tài quan niệm, mỗi gia đình sẽ có một cách quản lý khác nhau, có người chọn giao toàn bộ tài chính cho một phía, nhưng cũng có những cặp đôi hướng đến sự chủ động và thoải mái cho cả hai. "Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng cho những khoản chung như đầu tư, chi tiêu gia đình, du lịch hay chuẩn bị cho tương lai con cái. Còn lại, mỗi người vẫn có một phần riêng để chủ động trong cuộc sống cá nhân", anh chia sẻ.
Ở góc nhìn của bà xã diễn viên 8X, việc giữ lại một phần tài chính riêng không chỉ là quyền cá nhân mà còn góp phần nuôi dưỡng cảm xúc trong hôn nhân. Cô cho rằng nếu toàn bộ thu nhập đều bị kiểm soát quá chặt, đôi khi sẽ vô tình làm mất đi những điều bất ngờ trong cuộc sống vợ chồng. "Phụ nữ ai cũng thích được quan tâm, được tặng quà hay những điều bất ngờ. Nếu người đàn ông không còn khoản riêng thì cũng khó để tạo ra những khoảnh khắc đó", cô bày tỏ.
Theo Sunny Đan Ngọc, điều quan trọng không phải là ai giữ tiền, mà là cả hai hiểu rõ thu nhập, cùng nhau xây dựng quỹ chung để lo cho gia đình, đồng thời vẫn giữ lại một phần riêng như một cách tôn trọng công sức lao động và nhu cầu cá nhân của mỗi người. Đây cũng là nguyên tắc mà cả hai đã thống nhất ngay từ khi còn đang tìm hiểu, trước khi chính thức bước vào hôn nhân.
Nói về cuộc sống hiện tại, Đoàn Minh Tài cho biết anh vẫn tất bật với lịch trình phim ảnh và sân khấu, song luôn ý thức việc cân bằng để dành thời gian cho tổ ấm. Riêng về kế hoạch con cái, nam diễn viên và bà xã quan niệm "con cái là duyên trời cho, nên tôi nghĩ mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên là tốt nhất" nên vì thế cũng không tự tạo áp lực cho nhau. Dù vậy, anh cũng mong muốn mái ấm của mình sẽ sớm có thêm tiếng cười trẻ nhỏ, bởi cả hai đều rất yêu trẻ con. Điều này như minh chứng cho sự viên mãn, trọn vẹn đối với hành trình hôn nhân mà cả hai đang cùng nhau vun đắp.
