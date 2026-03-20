Cuộc sống sau khi kết hôn của Đoàn Minh Tài và vợ bác sĩ kém 16 tuổi

Dù chênh lệch 16 tuổi song Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau ẢNH: H.D

Sunny Đan Ngọc: Gia đình chồng thương tôi như con ruột

Đoàn Minh Tài bộc bạch, điều thay đổi lớn nhất của anh sau khi bước vào hôn nhân không nằm ở hoàn cảnh sống mà ở chính cách anh nhìn nhận và ứng xử với mối quan hệ của mình. Vốn là một người quen với sự độc lập tuyệt đối, tự quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống, từ tài chính đến công việc anh dần học cách mở lòng, chủ động chia sẻ và đặt người bạn đời vào vị trí trung tâm trong những lựa chọn của mình. "Khi còn một mình, tôi quen với việc tự lo tất cả. Nhưng khi đã có gia đình, mình phải ý thức rõ trách nhiệm đồng hành, chia sẻ với người bên cạnh, dù là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày", diễn viên Dốc sương mù trải lòng.

Về phía mình, Sunny Đan Ngọc cho biết nam diễn viên là người khá kín tiếng, thậm chí "hỏi gì cũng không nói", khiến cô nhiều lần rơi vào cảm giác khó hiểu. "Có những chuyện rất đơn giản như một ngày đi làm về cảm thấy thế nào, vui hay mệt, anh cũng chỉ nói 'bình thường', trong khi gương mặt thì không hề bình thường chút nào", cô chia sẻ. Thời điểm đó, bà xã Đoàn Minh Tài thừa nhận cách trò chuyện của mình chưa đủ tinh tế để khiến đối phương thoải mái mở lòng. Chính sự lệch nhịp trong giao tiếp khiến cả hai không ít lần xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, quãng thời gian đồng hành trước hôn nhân lại đủ để họ dần hiểu rõ tính cách của nhau, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện bản thân trong mối quan hệ.

Điều đặc biệt trong câu chuyện của cặp đôi là tình cảm không bắt đầu từ sự “hoàn hảo”. Bà xã nam diễn viên cho biết cô không bị thu hút bởi anh ngay từ đầu, thậm chí từng không có nhiều thiện cảm ẢNH: FBNV

Theo cô, điều quan trọng nhất là biết đâu là "giới hạn cảm xúc" của đối phương để tránh chạm vào những điều khiến người kia khó chịu. "Mỗi người nhường nhau một chút, hiểu nhau hơn một chút thì mọi chuyện tự nhiên cũng dễ dàng hơn", Sunny Đan Ngọc nói. Cặp đôi cho biết hiện tại cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều trong việc chia sẻ và đồng hành cùng nhau.

Chia sẻ về cuộc sống làm dâu sau khi kết hôn, nàng dâu Bến Tre (nay là Vĩnh Long) cho biết cô không hề trải qua áp lực như những định kiến thường thấy. Ngược lại, cô cảm nhận rõ sự yêu thương và gần gũi từ gia đình chồng, đặc biệt là cách cha mẹ anh luôn xem cô như con gái ruột trong nhà. "Nửa kia" của Đoàn Minh Tài kể, khác với hình dung của nhiều người về việc làm dâu phải dậy sớm, quán xuyến việc nhà hay giữ nề nếp khắt khe, gia đình chồng lại mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. "Cha mẹ luôn nói cứ nghỉ ngơi, không cần phải gò ép bản thân. Khi nào dậy thì cùng ăn cơm, trò chuyện với cả nhà là được", cô tiết lộ.