Năm 2002, khi còn là sinh viên Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Thu Trang bắt đầu đi diễn hài. Những ngày đầu, cô không có nhiều lợi thế về ngoại hình, từng tủi thân đến mức muốn bỏ nghề khi bị khán giả chê bai nhan sắc. Nhưng thay vì cố gắng trở thành một hình mẫu khác, cô chọn khai thác nét duyên riêng, biến những điều từng khiến mình tự ti thành chất liệu cho diễn xuất.

Năm 2005, Thu Trang xuất hiện trong chương trình Gala cười với tiểu phẩm Siêu tiếp thị, diễn cùng Tiết Cương. Sau đó, cô hoạt động tại nhiều sân khấu kịch, đặc biệt là sân khấu Thế Giới Trẻ. Với những vai diễn hài hước, cô dần được yêu mến và gọi với danh xưng “hoa hậu làng hài”.

Hình ảnh của Thu Trang trong những ngày đầu theo nghề Ảnh: NVCC

Năm 2016, nữ diễn viên thành lập Thu Trang Entertainment. Đây là cột mốc đáng chú ý khi vợ Tiến Luật không chỉ dừng lại với tư cách diễn viên mà còn đảm nhận vai trò tổ chức, sản xuất và chịu trách nhiệm cho những dự án. Thu Trang chia sẻ việc thành lập công ty riêng đồng nghĩa với việc bước vào một cuộc chơi nhiều áp lực hơn. Nếu diễn viên chủ yếu chịu trách nhiệm cho nhân vật của mình, thì nhà sản xuất phải quan tâm đến kịch bản, ê kíp, tiến độ, kinh phí, thị trường và phản ứng của khán giả.

Màn rẽ hướng của Thu Trang

Năm 2025, Thu Trang thực hiện một quyết định quan trọng khi lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh với Nụ hôn bạc tỉ. Đây là thử thách không nhỏ, nhất là khi cô đồng thời tham gia sản xuất và đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim. Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, dự án nhanh chóng tạo được sức hút tại phòng vé với doanh thu 212 tỉ đồng, giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim chạm mốc trăm tỉ.

Thu Trang chia sẻ bản thân không bước vào vị trí đạo diễn bằng lối đi tắt. Trước đó, cô đã có nhiều năm làm việc trên phim trường, hiểu công việc của diễn viên, tích lũy kinh nghiệm sản xuất và quan sát cách một bộ phim được hình thành.

Thu Trang khẳng định không ngại học hỏi ở tuổi 42 Ảnh: NVCC

Thông qua đó, nữ nghệ sĩ mong muốn truyền tải thông điệp: “Phụ nữ không nhất thiết phải giới hạn mình trong những vai trò quen thuộc, cũng không cần chờ người khác trao cơ hội mới có thể chứng minh năng lực”.

“Hơn 10 năm trước tôi mê diễn lắm, chỉ cần được lên hình thì cát sê bao nhiêu cũng nhận. Vậy mà đi thử vai toàn trượt, chỉ vì hồi xưa mình không có ngoại hình. Chính trải nghiệm đó mà 10 năm sau, tiêu chí hàng đầu của Thu Trang Entertainment khi bắt tay làm một tác phẩm điện ảnh là luôn ưu tiên chọn diễn viên hợp vai nhất, tạo cơ hội cho các bạn trẻ thực sự có năng lực và đam mê”, vợ Tiến Luật trải lòng.

Dĩ nhiên, bên cạnh nhiều cột mốc đáng nhớ, Thu Trang cũng có những lần không đạt kết quả như kỳ vọng. Năm 2026, phim điện ảnh Ai thương ai mến không chạm mốc doanh thu như kỳ vọng, nữ nghệ sĩ có động thái nhận trách nhiệm. Đặt cạnh thành tích của bộ phim trước đó, kết quả này có thể là một bước lùi về thương mại nhưng với Thu Trang, đây có thể là một phần cần thiết của hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Thu Trang có hôn nhân viên mãn bên chồng là diễn viên Tiến Luật Ảnh: NVCC

Hôn nhân viên mãn của Thu Trang

Ở tuổi 42, sau chặng đường dài làm nghề, cô cho biết bản thân không ngại học hỏi, lắng nghe khán giả. “Tôi không muốn nói Thu Trang Entertainment đã thành công đến đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn yêu nghề, vẫn còn những câu chuyện muốn kể và vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện”, cô chia sẻ.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Thu Trang còn được khen ngợi bởi ngoại hình trẻ trung cùng cuộc sống viên mãn bên Tiến Luật. Cả hai đồng hành không chỉ trong cuộc sống mà còn trong hành trình làm nghề. Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô và người bạn đời có điểm chung là luôn nỗ lực xây dựng và vun vén gia đình. Chính điều này trở thành bí quyết giúp cả hai duy trì hôn nhân hạnh phúc sau 15 năm.

Theo Thu Trang, trong cuộc sống vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc bất đồng, nhưng họ chọn nhìn vào những điều tốt đẹp mà đối phương dành cho mình và cố gắng không đưa ra quyết định gì khi đang nóng giận.