Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Cước tàu biển bất ngờ tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
12/05/2026 10:12 GMT+7

Trong tuần đầu tháng 5, cước tàu biển phổ biến tăng 5 - 7% khi các hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Đáng nói, nhiều dự báo giá cước vẫn có thể tăng thêm.

Cước tàu biển, đặc biệt tuyến xuyên Thái Bình Dương, tăng mạnh. Drewry (đơn vị phân tích thị trường vận tải biển toàn cầu) vừa công bố chỉ số giá cước container cho biết, một container hàng 40 feet tăng 3%, lên 2.286 USD. Đây là điều bất ngờ khi 3 tuần liên tiếp trước đó giảm. Sự đảo chiều chủ yếu đến từ tuyến vận tải xuyên Thái Bình Dương. Nguyên nhân tăng do các hãng tàu bắt đầu cộng thêm phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Drewry dự báo, giá cước trên tuyến này có thể tiếp tục tăng trong tuần kế tiếp.

Cước tàu biển bất ngờ tăng - Ảnh 1.

Cước tàu biển bất ngờ tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

MSC, hãng vận tải container hàng đầu thế giới, nâng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp tuyến châu Á đến bờ đông Mỹ lên 644 USD/container 40 feet và tuyến châu Á đến bờ tây Mỹ lên 467 USD. Trong khi đó, từ ngày 1.5, hãng CMA-CGM cũng áp dụng phụ phí mùa cao điểm 2.000 USD/ container 40 feet. Một số tuyến như Thượng Hải đi New York tăng 7%, lên 3.721 USD/container 40 feet; Thượng Hải đến Los Angeles tăng 5%, lên 3.062 USD/container 40 feet.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến cuối tháng 4, lượng nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hàng xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 4 giảm 4,3% so với tháng trước.

Trong khi đó, cước tuyến Á - Âu tăng nhẹ 1 - 2%. Còn giá cước khu vực châu Á tiếp tục tăng tuần thứ tư liên tiếp, lên 925 USD/container vì nguồn cung tàu trên một số tuyến khu vực đang thắt chặt hơn.

Trước những biến động trên, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khuyến cáo, các ngành hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ cần theo dõi sát về đợt tăng giá cước lần này vì không chỉ đến từ vấn đề cung - cầu vận tải mà còn từ phụ phí do hãng tàu áp dụng. Trước mắt, các doanh nghiệp nên rà soát lịch giao hàng, điều khoản cước/phụ phí trong hợp đồng vận tải, chủ động làm việc sớm với hãng tàu hoặc nhà giao nhận để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí trong mùa cao điểm.

Tin liên quan

Cước tàu biển tăng mạnh, nhiều tuyến tạm ngưng

Cước tàu biển tăng mạnh, nhiều tuyến tạm ngưng

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở VN cho biết, từ ngày 2.3, cước tàu biển tăng thêm từ 2.000 - 4.000 USD cho mỗi container. Bên cạnh đó, một số tuyến hàng hải đến khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải ngưng nhận đặt chỗ.

Cước tàu biển tăng thêm 4.000 USD, nhiều tuyến tạm ngưng

Khám phá thêm chủ đề

cước tàu cước tàu biển tăng Vận tải biển phí nhiên liệu khẩn cấp phụ phí mùa cao điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận