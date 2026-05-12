Cước tàu biển bất ngờ tăng

Cước tàu biển, đặc biệt tuyến xuyên Thái Bình Dương, tăng mạnh. Drewry (đơn vị phân tích thị trường vận tải biển toàn cầu) vừa công bố chỉ số giá cước container cho biết, một container hàng 40 feet tăng 3%, lên 2.286 USD. Đây là điều bất ngờ khi 3 tuần liên tiếp trước đó giảm. Sự đảo chiều chủ yếu đến từ tuyến vận tải xuyên Thái Bình Dương. Nguyên nhân tăng do các hãng tàu bắt đầu cộng thêm phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Drewry dự báo, giá cước trên tuyến này có thể tiếp tục tăng trong tuần kế tiếp.



MSC, hãng vận tải container hàng đầu thế giới, nâng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp tuyến châu Á đến bờ đông Mỹ lên 644 USD/container 40 feet và tuyến châu Á đến bờ tây Mỹ lên 467 USD. Trong khi đó, từ ngày 1.5, hãng CMA-CGM cũng áp dụng phụ phí mùa cao điểm 2.000 USD/ container 40 feet. Một số tuyến như Thượng Hải đi New York tăng 7%, lên 3.721 USD/container 40 feet; Thượng Hải đến Los Angeles tăng 5%, lên 3.062 USD/container 40 feet.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến cuối tháng 4, lượng nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hàng xuất xứ từ Trung Quốc trong tháng 4 giảm 4,3% so với tháng trước.

Trong khi đó, cước tuyến Á - Âu tăng nhẹ 1 - 2%. Còn giá cước khu vực châu Á tiếp tục tăng tuần thứ tư liên tiếp, lên 925 USD/container vì nguồn cung tàu trên một số tuyến khu vực đang thắt chặt hơn.

Trước những biến động trên, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khuyến cáo, các ngành hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ cần theo dõi sát về đợt tăng giá cước lần này vì không chỉ đến từ vấn đề cung - cầu vận tải mà còn từ phụ phí do hãng tàu áp dụng. Trước mắt, các doanh nghiệp nên rà soát lịch giao hàng, điều khoản cước/phụ phí trong hợp đồng vận tải, chủ động làm việc sớm với hãng tàu hoặc nhà giao nhận để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí trong mùa cao điểm.