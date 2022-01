Cuối cùng là nên ăn hay bỏ lòng đỏ trứng?

Điều mà nhiều người cố gắng thực hiện để tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh, hóa ra có thể phản tác dụng.

Có 6 lý do để bạn đưa ra lựa chọn nên ăn hay bỏ lòng đỏ.

Và cả 6 lý do đó lại chỉ ra đã đến lúc bạn nên đưa lòng đỏ trở lại thực đơn để giúp tối đa hóa lợi ích sức khỏe của trứng, theo tạp chí News24 (Nam Phi).

1. Nhiều chất dinh dưỡng trong lòng đỏ

Nhiều người ăn trứng vì chứa nhiều protein, nhưng hàm lượng protein trong lòng đỏ cao hơn trong lòng trắng.

Nếu bạn tránh ăn lòng đỏ, bạn có thể thiếu vitamin D và sắt, và cả chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch.

2. Sai lầm khi cho rằng lòng đỏ trứng làm tăng cholesterol

Đúng là lòng đỏ trứng có chứa cholesterol. Tuy nhiên, vào năm 2018, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cơ thể không hấp thụ cholesterol trong trứng, vì vậy cholesterol khi ăn trứng sẽ không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đến mức cholesterol trong máu.

3. Lòng đỏ trứng cho đôi mắt khỏe mạnh

Trứng rất giàu carotenoid. Hai loại carotenoid chính trong lòng đỏ trứng là lutein và zeaxanthin, được tìm thấy với số lượng lớn trong võng mạc của chúng ta.

Vì lý do này, các chất dinh dưỡng này giúp tăng cường thị lực và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

4. Ăn cả quả trứng tốt hơn cho việc xây dựng cơ bắp

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí về sức mạnh và bệnh tật The Journal of Strength and Conditioning Research, đã chỉ ra nên ăn cả quả trứng.

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng ăn cả quả trứng giúp người tập tạ hình thành cơ bắp, giảm lượng mỡ cơ thể và tăng sức mạnh cơ bắp.





Các nhà nghiên cứu Canada cũng phát hiện ra rằng tiêu thụ cả quả trứng ngay sau khi tập luyện sức đề kháng giúp xây dựng cơ bắp tốt hơn so với chỉ ăn lòng trắng.

Tiềm năng xây dựng cơ bắp của trứng là nhờ vào lượng protein vì một quả trứng lớn chứa 7 gram protein. Khi kết hợp với luyện tập sức đề kháng, protein sẽ cung cấp các khối xây dựng để xây dựng cơ bắp.

5. Choline trong lòng đỏ trứng rất tốt cho não

Cơ thể không thể hoạt động nếu không có choline, vì nó tạo thành một phần của màng tế bào.

Choline cũng là thành phần tạo ra một chất hóa học quan trọng của não, rất quan trọng đối với trí nhớ, tâm trạng, kiểm soát cơ bắp và các chức năng khác của não và hệ thần kinh.

Do đó, các nhà khoa học cho rằng choline có thể cải thiện sức khỏe tâm thần và giúp ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer’s.

Gan có thể sản xuất một ít choline, nhưng không đủ để đáp ứng nhu cầu hằng ngày của mỗi người.

Mỗi quả trứng lớn chứa 147mg choline, tương ứng với 27% đến 35% nhu cầu hằng ngày của cơ thể. Do đó, chỉ ăn lòng trắng trứng, bạn sẽ dễ bị thiếu choline.

6. Vitamin D trong lòng đỏ trứng

Thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tự miễn dịch, bệnh tim và một số bệnh ung thư. Nghiên cứu mới còn chỉ ra rằng vitamin D có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Covid-19 và bệnh cúm.

Một quả trứng lớn chứa gần 1/3 lượng vitamin D cần thiết hằng ngày của mỗi người. Điều thú vị là hầu hết vitamin D của trứng nằm trong lòng đỏ, càng có thêm lý do để chúng ta nên ăn cả lòng đỏ và lòng trứng, theo tạp chí News24.