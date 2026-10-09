Cuối năm, tiền nhàn rỗi bỏ vào đâu sinh lời nhiều nhất?

Vàng, chứng khoán đã giảm một thời gian dài mở ra cơ hội lớn. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm đang hấp dẫn và chắc ăn hơn. Chọn bỏ tiền nhàn rỗi vào đâu trong những tháng cuối của năm nay không đơn giản với nhiều nhà đầu tư.

Có tiền dưới 1 tỉ đồng, nên gửi tiết kiệm hay mua cổ phiếu?

Phỏng vấn bỏ túi một số nhà đầu tư cá nhân tại TP.HCM - những người cũng đã từng đầu tư chứng khoán xem trong các tháng còn lại của năm 2026, anh chị sẽ bỏ vốn vào đâu khi số tiền đang có chưa đến 1 tỉ đồng? Chị Hạnh An (P.Hòa Hưng) cho hay, kể từ đầu quý 3/2026, chị đã bán khá nhiều cổ phiếu, chấp nhận thua lỗ và chuyển gần hết số tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm vào ngân hàng khi lãi suất liên tục tăng. Bởi nhiều cổ phiếu chị đang nắm giữ cứ đi ngang và giảm so với đầu năm trong khi lãi suất tiết kiệm thì tăng nên hiện nay chỉ còn khoảng 20% vốn nằm trong các cổ phiếu và 80% là gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng. Bản thân chị cho rằng, tỷ lệ này có thể chưa thay đổi trong năm nay mà phải chờ đến năm mới 2027 mới xem xét lại.

Trong khi đó, dù cũng hạ thấp tỷ trọng cổ phiếu đầu tư so với đầu năm nhưng anh Thanh Hưng (P.Bình Thạnh) chia sẻ vẫn để một lượng tiền mặt trong tài khoản chứng khoán. Bởi theo anh, có một vài cổ phiếu đã xem xét từ lâu và chỉ chờ thời điểm giá tốt thì sẽ mua vào. Tất nhiên, nếu tính theo nguồn vốn đang có thì đợt này tỷ lệ để ở chứng khoán cũng không quá 30%. "Số vốn còn lại mình cũng chia ra gửi tiết kiệm nhưng vẫn nghĩ rằng nếu xem xét có cơ hội lựa chọn cổ phiếu tốt, có khả năng sinh lời thì sẽ chuyển sang mua thêm cổ phiếu", anh Thanh Hưng chia sẻ thêm.

Có tiền nhàn rỗi cẩn trọng lựa chọn kênh đầu tư trong những tháng cuối năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Những câu chuyện như trên không lạ khi thống kê lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng liên tục lập kỷ lục mới trong các tháng qua. Điều này cho thấy, nhiều người đã chọn gửi tiết kiệm nhiều hơn trước, nhất là khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 - 12 tháng đã lên đến 9,2 - 9,4%/năm, thậm chí người gửi tiền còn có thể thỏa thuận cao hơn hoặc được tham gia các chương trình khuyến mãi nhận quà...

Quan điểm của chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng nghiêng về việc bỏ vốn đồng thời cả vào chứng khoán và ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Việc đầu tư vào đâu tùy thuộc nhiều vào kinh nghiệm, số tiền cũng như khả năng chịu rủi ro của từng người. Nhưng nếu nhà đầu tư cá nhân có số tiền từ vài trăm triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng thì có thể chia ra để mua dần cổ phiếu và song song gửi tiết kiệm. Đối với việc mua vào cổ phiếu, nên chọn những mã có xu hướng thu hút dòng tiền, cho dù cổ phiếu đó đã tăng giá nhưng khi có dòng tiền thì xu hướng sẽ còn đi lên và nhà đầu tư sẽ bán được cao hơn giá mua.

"Nhà đầu tư cá nhân nên xem xét bỏ tâm lý mua cổ phiếu giá thấp hay giá đã giảm vì có thể mua vào và giá còn tiếp tục giảm. Bởi nếu cổ phiếu 10.000 đồng hay 100.000 đồng thì khi tăng trần 7% sẽ như nhau. Quan trọng nhất là mua cổ phiếu nào mà mình bán ra sẽ được cao hơn. Đồng thời vẫn luôn có chiến lược là khi mua cổ phiếu thì phải chia tiền làm nhiều đợt giải ngân", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ.

TS Huỳnh Thanh Điền, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng cho rằng, với số tiền không quá lớn thì có thể chia ra một phần mua cổ phiếu và phần gửi tiết kiệm. Còn với người không có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán thì bỏ hết tiền vào ngân hàng là cách lựa chọn an toàn nhất và có lãi suất cao. Nhưng đó không được xem là kênh đầu tư. Với người đầu tư thì là lựa chọn cổ phiếu của doanh nghiệp vẫn kinh doanh tốt, tài chính ổn định và khi thị trường chứng khoán đi xuống thì xem xét giải ngân từng phần. Đối với chứng khoán thì ít lướt sóng ngắn hạn càng tốt mà chỉ nên tích lũy và nắm giữ dài hạn, chỉ khi nào giá tăng vượt kỳ vọng mới bán ra thì ít thua lỗ và tài sản sẽ gia tăng.

Bất động sản trầm lắng, vàng hết "lấp lánh"?

Ngoài chứng khoán, kênh đầu tư truyền thống và ưa thích của nhiều người Việt Nam còn bao gồm bất động sản. Nhưng theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, dòng vốn cũng không ưu tiên cho vay với lĩnh vực bất động sản thì thanh khoản của kênh này xuống thấp. Từ nay đến cuối năm, xu hướng lãi suất cao chưa thể đảo ngược nên việc đầu tư vào bất động sản nên chờ đợi đến giữa năm 2027 mới xem xét lại. Đó là chưa kể với người chỉ có vốn từ vài trăm triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng thì mua bất động sản cần phải vay thêm vốn nên sẽ khó "gồng" được lãi suất cao.

Vàng hết "lấp lánh" với nhà đầu tư khi khó tăng lại đỉnh cao trong ngắn hạn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, câu hỏi được nhiều người quan tâm là vàng đã giảm mạnh so với đầu năm và đi ngang khá lâu quanh mức trên 140 triệu đồng/lượng thì có nên mua vào hay chưa? Ông Phan Dũng Khánh nhận định: các yếu tố hỗ trợ vàng lên giá trước đây như căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, giá dầu tăng đẩy lạm phát nhảy vọt... vẫn còn đó nhưng kim loại quý vẫn sụt giảm so với đầu năm và không thể hồi phục được. Thậm chí, các ngân hàng trung ương vẫn mua vàng nhưng lượng không còn nhiều như trước. Điều này cho thấy kim loại quý hết "lấp lánh" như trước do khó hồi phục trở lại đỉnh cao trước đây, nhất là trong thời gian ngắn từ nay đến nửa đầu năm 2027.

TS Huỳnh Thanh Điền cũng đồng quan điểm, vàng sẽ khó tăng trở lại và xu hướng chính vẫn đang đi xuống. Nếu mua vàng theo dạng tích lũy của những người lớn tuổi thì phải tính theo thời gian nắm giữ 3 năm hay 5 năm. Trong ngắn hạn thì không thể có "sóng" vàng như trước và đây cũng không phải là kênh đầu tư phù hợp. Đối với bất động sản, ông cũng cho rằng đây là giai đoạn khó khăn của thị trường này vì nhiều yếu tố, nhất là lãi suất cho vay khá cao và chưa có dấu hiệu giảm. "Nếu người có nhiều tiền thì vẫn có thể nói là cơ hội lựa chọn bất động sản vị trí đẹp, giá tốt. Nhưng với người có vốn dưới 1 tỉ đồng thì khó có cơ hội tham gia vào thị trường này. Từ trước đến nay khi mua nhà, bất động sản thì hầu như ai cũng vay thêm ngân hàng. Giờ lãi vay lên cao thì việc vay vốn để làm gì cũng cần phải cân nhắc cẩn thận. Do vậy nếu nói đầu tư thì cả bất động sản hay vàng đều chưa có cơ hội", TS Huỳnh Thanh Điền phân tích.







