Cuốn sách cảnh báo những nguy hại đến sức khỏe khi thiếu hụt magie

Carolyn Dean là tác giả của hơn 50 đầu sách và gần 1.000 chuyên luận sức khỏe. Phương pháp tiếp cận bằng magie đã giúp bà đoạt giải thưởng "Đóng góp y tế nổi bật cho dịch vụ kiểm soát nhịp độ tim mạch" được Hiệp hội Nhịp tim tại Vương quốc Anh trao tặng.

Trong nhiều năm qua, bà đã trở thành gương mặt uy tín xuất hiện trong các phỏng vấn của nhiều tạp chí y học danh giá, các đài phát thanh và truyền hình tiếng tăm. Bà cũng là người tạo ra ReMag – thực phẩm bổ sung magie nhưng không gây ra tác dụng phụ đến nhuận tràng – nổi tiếng thế giới.

Bằng việc tổng hợp hơn 600 nghiên cứu trong hơn nửa thế kỷ qua, Phép màu magie sẽ đưa người đọc đi từ cách thức nguyên tố này tương tác với từng bộ phận, cơ quan trong cơ thể người cho đến vai trò quan trọng, tác động sâu rộng của nó trong việc điều trị từng chứng bệnh riêng.

Bằng việc tổng hợp hơn 600 nghiên cứu trong hơn nửa thế kỷ qua, Phép màu magie là “bách khoa thư” về nguyên tố này đối với sức khỏe H.H.

Bác sĩ Carolyn Dean cũng "phơi bày" một cách đầy đủ những thiếu sót y tế hiện tại và những ngộ nhận sai lầm đối với magie, qua đó đưa ra những lời khuyến nghị cũng như thực đơn hướng dẫn cho độc giả khi gặp các tình trạng này.

Cuốn sách gồm 3 phần lớn, chia nhỏ thành 18 chương, xoay quanh các vấn đề đại cương về magie như hiện trạng về nguồn cung cấp trong tự nhiên, các hạn chế trong chẩn đoán y học… cho đến cụ thể hơn, khi nhìn magie dưới nhãn quan của các tình trạng thiếu hụt magie, như hội chứng lo âu, trầm cảm, mất ngủ, đau nửa đầu, đau nhức, đau dây thần kinh, bệnh tim, sỏi thận, viêm khớp, tăng huyết áp, rối loạn tiền đình, đột quỵ…

Được viết bằng văn phong đơn giản, khúc chiết nhưng vẫn đảm bảo truyền đạt chính xác các thông tin sinh học, Phép màu magie là “bách khoa thư” về nguyên tố này đối với sức khỏe qua những khuyến nghị đầy tâm huyết.

Từ những hiện trạng đã được bóc tách, độc giả cũng được gợi ý phác đồ hỗ trợ điều trị nhiều tình trạng không chỉ liên quan đến magie, mà bằng cách giới thiệu danh sách nhiều chất bổ sung khác, nó cũng mang tầm vóc của một cuốn bách khoa toàn thư sức khỏe giá trị.

Tác phẩm thích hợp với bất cứ ai, từ trẻ em với những cảnh báo sớm về béo phì, người lớn tuổi với các cảnh báo về đột quỵ, loãng xương, viêm khớp cho đến phụ nữ với hội chứng thống kinh, vô sinh hay các thai phụ có thể tìm hiểu để phòng chống tiền sản giật, sản giật hay hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh…

Cuốn sách cũng dành riêng cho nhiều nhóm nghề khác nhau, từ các nghệ sĩ trình diễn với chứng lo âu đứng trước đám đông, cho đến các vận động viên hoạt động quá mức, có thể dẫn đến đau cơ xơ hóa….

Carolyn Dean là tác giả của hơn 50 đầu sách và gần 1.000 chuyên luận sức khỏe H.H.

Nhận xét về cuốn sách này, bác sĩ y khoa Carolyn DeMarco, tác giả cuốn Take Charge of Your Body: Women’s Health Advisor nhận định: “Mọi bác sĩ và bệnh nhân nên đọc cuốn sách toàn diện về nhiều vai trò của magie này… Tôi yêu nó. Được viết khéo léo và chất chứa vô vàn thông tin, cuốn sách là một bản tóm lược về y học tự nhiên và nguồn tài liệu tham khảo vô giá đối với các y bác sĩ và cả công chúng. Đây là bản chỉ dẫn toàn diện nhất và hữu dụng nhất từng được xuất bản từ xưa đến nay về hàng loạt lợi ích của magie”.

Về mặt đón nhận, Phép màu magie đã là một tác phẩm ăn khách kể từ lần đầu xuất bản vào năm 2003. Lần xuất bản này được bổ sung mới nhiều nghiên cứu trong hơn 20 năm qua.

Trên trang bán lẻ Amazon, cuốn sách nhiều lần lọt vào Bảng xếp hạng 100 cuốn sách bán chạy nhất và thường xuyên đứng vị trí số một trong danh mục “Vitamin và chất bổ sung”. Cuốn sách đã nhận được cả ngàn lượt đánh giá từ bạn đọc và tính đến nay đã bán được hơn ¼ triệu bản.

Ngoài ra, sách cũng tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng trong giới y học, khi từ lúc tác phẩm ra đời, các nghiên cứu về magie đã tăng vọt lên. Trong 5 năm qua, gần 12.000 tài liệu về magie đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu PubMed. Vào thời điểm cuốn sách này tới tay bạn đọc, con số nói trên có lẽ sẽ tăng thêm khoảng 3.000 nghiên cứu.

Trong thời gian qua, nhiều tựa sách sức khỏe được độc giả quan tâm cũng như duoc đánh giá cao, có thể kể đến như: bộ Cơ thể tự chữa lành (gồm 8 tập của Anthony William), Chỉ tại Axit Uric (bác sĩ David Perlmutter), Bệnh của thời thức ăn tiện lợi (Robert H. Lustig), Cuộc cách mạng Glucose (Jessie Inchauspé)...