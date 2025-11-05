Bị phạt đến 10 triệu đồng nếu ép con học quá sức: Lời cảnh báo với phụ huynh

Phạt vì "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" từ 5 đến 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định 282/2025 có hiệu lực vào ngày 15.12 sắp tới quy định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Cụ thể, điểm d khoản 1 điều 40 về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi như: Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Trong đó, việc nghị định đưa ra quy định xử phạt đối với hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" đang thu hút sự quan tâm của xã hội.

Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (TP.HCM), cho rằng: "Người dân Việt Nam của chúng ta bao đời nay, vẫn thể hiện được một truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống hiếu học. Truyền thống tốt đẹp đó đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của đất nước như hôm nay. Truyền thống hiếu học đã tạo nên một nguồn lực nhân sự trí tuệ và đạo đức, một trong những nguồn lực nòng cốt và to lớn góp phần vào sự phát triển của đất nước".

Từ đó, luật sư Phát đặt vấn đề, có thể cũng chính vì vậy mà lâu nay các bậc cha mẹ đều chú trọng trong việc đầu tư vào việc học hành của con cái, không chỉ về tiền của mà còn là công sức. Nhiều phụ huynh đã dành nhiều thời gian để đồng hành cùng việc học hành của con em mình.

"Thế nhưng, cũng không ít phụ huynh đã gây sức ép quá lớn lên con cái của mình trong việc học hành. Trong số đó cũng không ít phụ huynh vì chạy theo thành tích mà bắt con cái của mình phải học hành quá sức. Điều này khiến con trẻ không chỉ mệt mỏi về thể xác lẫn tâm hồn mà vô tình đã cướp đi thanh xuân của chúng, nơi chúng có một khoảng trời riêng, tuổi thơ riêng của mình", luật sư Phát chia sẻ.

Hệ quả chúng ta cũng đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng các con vừa ngồi xe vừa ăn vội trong lúc đi học chính khóa hoặc học thêm, học kỹ năng. Và đau lòng hơn, là phải chứng kiến nhiều tình huống đứa trẻ tìm cách để giải thoát cho chính mình.

Học sinh cần cha mẹ đồng hành trong học tập ẢNHMINH HỌA: NGỌC DƯƠNG

Luật sư Lê Trung Phát chỉ ra rằng giáo dục hiện nay không đi theo phương pháp hàn lâm mà lấy học sinh làm trọng tâm, tạo điều kiên, động lực để trẻ chủ động tìm hiểu, học tập. Thầy cô lên lớp chỉ là người định hướng, hỗ trợ các con. Vì vậy, sự chủ động trong việc học của các con là vô cùng quan trọng. Do đó cha mẹ cần động viên và phải tạo điều kiện về trang thiết bị, và quan trọng nhất vẫn là phải để cho đầu óc các con được thanh thản thì việc học mới hiệu quả. Thay vì tạo sức ép lên các con, phụ huynh chúng ta cần tìm hiểu, chia sẻ, đồng hành, động viên các con trong việc học.

Vì vậy, luật sư Trung Phát cho rằng, khi Nghị định 282/2025 có hiệu lực vào ngày 15.12 sắp tới thì việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi "cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức" không chỉ mang tính răn đe xử lý người vi phạm mà như một hồi chuông để phụ huynh nhận thức được vai trò của con em mình trong việc học tập. Nếu chúng ta cứ vì thành tích, vì cái tôi cá nhân mà có những hành động ép buộc con mình phải học quá sức thì có thể lúc đó chúng ta sẽ bị xử phạt với mức phạt nêu trên. Điều đáng nói, nếu bị phạt, điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn trong mối quan hệ về sau trong gia đình.

Thế nào là ép con em học quá sức?

Nhiều phụ huynh học sinh quan tâm và đặt câu hỏi làm sao để biết được là ép con em học quá sức?

Về điều này, luật sư Lê Trung Phát nói rằng phụ huynh cần tìm hiểu kiến thức, thời gian các con đã học. Từ đó dựa vào thể trạng, mong muốn của các con để chúng ta đồng hành một cách phù hợp. Không thể tự ý đưa ra các yêu cầu về việc ép các con phải dành toàn bộ thời gian của mình cho việc học hoặc bắt ép các con phải học những môn mà chúng không thích. Vì việc tạo ra sức ép tâm lý, cũng sẽ khiến cho tinh thần và thể xác của các con mệt mỏi, gây nên cảnh quá sức, quá tải lên các con.

Còn với học sinh, khi thấy quá sức có thể lên tiếng với ai? Luật sư Phát cho hay khi các con bị cha hoặc mẹ hoặc người thân ép buộc quá sức, các con cần trao đổi với những thành viên còn lại trong gia đình hoặc có thể trao đổi với giáo viên mình tin tưởng, cô giáo chủ nhiệm để trao đổi, chia sẻ.