Cướp giật túi xách khiến người phụ nữ ở TP.HCM té xuống đường, tử vong

Ngày 24.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Đình Quốc Huy (25 tuổi) và Nguyễn Tấn Bảo (22 tuổi, cùng ở Q.Bình Thạnh) về tội cướp giật tài sản theo điều 171 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, khuya 3.12.2022, Nguyễn Đình Quốc Huy đến trước Ngũ Hành Miếu ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì gặp một nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Tấn Bảo.

Nhìn thấy xe máy Bảo mới mua chưa có biển số, Huy nảy sinh ý định mượn xe đi cướp giật để công an khó phát hiện.

Bị cáo Nguyễn Đình Quốc Huy và Nguyễn Tấn Bảo tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Rạng sáng 4.12.2022, khi đến đường Phan Xích Long, Q.Bình Thạnh. Huy nhìn thấy chị Trần Thị Thanh Lan chở bà L.T.L. và L.T.N. Lúc này, Huy phóng xe lên, áp sát vào xe chị Lan rồi giật túi xách trên vai bà N. khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Do không giật được túi xách, Huy chạy về trả xe máy và kể lại vụ việc với Bảo. Sau khi bị ngã, bà N. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sọ não.

Quá trình xét hỏi tại tòa, đại diện phía bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền chi phí điều trị tại bệnh viện, chi phí ma chay và tổn thất tinh thần là 2 tỉ đồng (tăng 1 tỉ đồng so với mức yêu cầu ban đầu). Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để xem xét lại về yêu cầu trên, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.