Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nguyễn Hoàng Sang đoạt áo cam, nhiều tay đua bị loại

Hôm nay (17.4) diễn ra chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Quy Nhơn (Bình Định) lên Pleiku (Gia Lai) có lộ trình thi đấu 166 km. Ở chặng đua này, thách thức lớn với các tay đua khi phải chinh phục đường nhiều đèo dốc, trong đó có 2 ngọn đèo An Khê, Mang Yang.

Nguyễn Hoàng Sang có ngày thi đấu thành công, đánh chiếm thành công danh hiệu áo cam Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 ẢNH: KHẢ HÒA

Nguyễn Hoàng Sang (CLB Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Trần Lê Minh Tuấn (TP.HCM Vinama) là 4 tay đua Việt Nam đeo bám thành công với nhóm các ngoại binh Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) ở đèo An Khê.

Nguyễn Hoàng Sang với niềm vui đoạt danh hiệu áo cam dành cho VĐV Việt Nam xuất sắc ẢNH: KHẢ HÒA

Tuy nhiên ở cuộc chiến trên đèo Mang Yang, Lê Ngọc Sơn và Phạm Lê Minh Tuấn bị rớt lại nên Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Lê Xuân Lộc nắm cơ hội cạnh tranh chiếc áo cam dành cho VĐV Việt Nam xuất sắc. Về đích thành công ở tốp đầu, Nguyễn Hoàng Sang vươn lên đoạt danh hiệu áo cam từ tay Lê Ngọc Sơn còn Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.



Ethan Batt (trái) giành chiến thắng chặng 13, cùng Nguyễn Hoàng Sang giúp đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai đoạt ngôi nhất đồng đội ẢNH: KHẢ HÒA

Đồng đội của Nguyễn Hoàng Sang là Ethan Batt cán đích đầu tiên tại TP.Pleiku sau cú nước rút thần tốc. Với việc tạo ưu thế 2 tay đua ở tốp đầu về đích thành công, Hoàng Sang cùng Ethan Batt còn giúp đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai chiếm ngôi nhất đồng đội từ tay đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Mikhail Fokin bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ - vua leo núi ẢNH: KHẢ HÒA

Về nhất đèo An Khê lẫn Mang Yang, tay đua Savva Novikov thu ngắn cách biệt điểm áo chấm đỏ với Mikhail Fokin xuống còn 1 điểm, làm "nóng" cuộc đua đến danh hiệu vua leo núi chung cuộc. Mikhail Fokin cũng bảo vệ được danh hiệu áo vàng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 13 chặng. Chặng đua đường đèo dốc gian khó cũng khiến 56 tay đua không hoàn thành đúng thời gian quy định nên bị loại. Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) nằm trong số này nên mất vị trí hạng nhì áo xanh - vua nước rút.



Ngày mai (18.4), các tay đua tranh tài chặng 14 từ Pleiku (Gia Lai) về Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có lộ trình thi đấu dài 179 km.