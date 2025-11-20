Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cứu 2 cháu nhỏ bị rơi xuống hố sâu 3 m ở núi Trầm

Trần Cường
Trần Cường
20/11/2025 20:15 GMT+7

Quá trình đi dã ngoại cùng gia đình ở núi Trầm (Hà Nội), 2 chị em 14 tuổi và 4 tuổi bị rơi xuống hố sâu 3 m. May mắn lực lượng chức năng đã có mặt giải cứu kịp thời.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an Hà Nội, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 ngày 20.11.

Thời điểm đó, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới hố sâu khoảng 3 m ở khu vực núi Trầm (P.Chương Mỹ, Hà Nội). 

Ngay lập tức, Trung tâm chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 28 triển khai phương tiện, nhân lực đến hiện trường ứng cứu.

Cứu 2 cháu nhỏ bị rơi xuống hố sâu 3 mét ở núi Trầm- Ảnh 1.

Cảnh sát giải cứu 2 cháu nhỏ bị rơi xuống hố sâu ở núi Trầm

ẢNH: N.B

Tại hiện trường, nhận định địa hình khu vực núi đá phức tạp, việc tiếp cận hố sâu gặp khó khăn, tổ công tác đã trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự việc để xác định vị trí các nạn nhân.

Khi tiếp cận được 2 cháu nhỏ, lực lượng cứu nạn đã sơ cứu và dùng thiết bị chuyên dụng để đưa lên khu vực an toàn.

Qua nắm bắt, PC07 Công an Hà Nội xác định quá trình đi dã ngoại cùng gia đình ở khu vực núi Trầm, bé trai 4 tuổi và bé gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu khoảng 3 m và bị mắc kẹt, không thể thoát lên được.

PC07 Công an Hà Nội cho hay, sức khỏe 2 cháu bé đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tin liên quan

Phú Quốc: Nữ sinh lớp 5 rơi xuống hố công trình đuối nước tử vong

Phú Quốc: Nữ sinh lớp 5 rơi xuống hố công trình đuối nước tử vong

Khi đi chơi cùng bạn ở khu vực hố công trình gần khu tái định cư Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nữ sinh lớp 5 đã bị trượt chân rơi xuống hố, đuối nước tử vong.

Cấp cứu nam shipper rơi xuống hố ga trên vỉa hè Hà Nội

Đồng Nai: Cứu thành công bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu 15 m

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội cứu nạn cứu hộ Cứu 2 cháu bé rơi xuống hố sâu ở Hà Nội Gặp nạn khi đi dã ngoại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận