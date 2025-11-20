Cứu 2 cháu nhỏ bị rơi xuống hố sâu 3 m ở núi Trầm

Theo đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an Hà Nội, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 ngày 20.11.



Thời điểm đó, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới hố sâu khoảng 3 m ở khu vực núi Trầm (P.Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngay lập tức, Trung tâm chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 28 triển khai phương tiện, nhân lực đến hiện trường ứng cứu.

Cảnh sát giải cứu 2 cháu nhỏ bị rơi xuống hố sâu ở núi Trầm ẢNH: N.B

Tại hiện trường, nhận định địa hình khu vực núi đá phức tạp, việc tiếp cận hố sâu gặp khó khăn, tổ công tác đã trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự việc để xác định vị trí các nạn nhân.

Khi tiếp cận được 2 cháu nhỏ, lực lượng cứu nạn đã sơ cứu và dùng thiết bị chuyên dụng để đưa lên khu vực an toàn.

Qua nắm bắt, PC07 Công an Hà Nội xác định quá trình đi dã ngoại cùng gia đình ở khu vực núi Trầm, bé trai 4 tuổi và bé gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu khoảng 3 m và bị mắc kẹt, không thể thoát lên được.

PC07 Công an Hà Nội cho hay, sức khỏe 2 cháu bé đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.