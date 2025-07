Cứu 2 du khách rơi xuống vực ở Vườn quốc gia Ba Vì

Theo Công an Hà Nội, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 13.7, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo về việc 2 người di chuyển bằng xe máy tham quan Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực. Công an Hà Nội đã điều động 2 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 và số 27 cùng Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.



Cảnh sát tiếp cận vị trí 2 nạn nhân ẢNH: LÊ HUY

Tổng số 4 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy, 25 cán bộ chiến sĩ ngay lập tức có mặt phối hợp với lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Ba Vì và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Công an Hà Nội cho hay, khu vực 2 nạn nhân gặp nạn địa hình dốc cao, cây rậm và khe sâu, cách mặt đường khoảng 30 m khiến việc tiếp cận, triển khai công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi tiếp cận được 2 nạn nhân, các lực lượng đã trấn an tinh thần và dùng các thiết bị đặc chủng, đồng thời huy động 1 xe cẩu của người dân trên địa bàn để phối hợp cứu nạn.

Cảnh sát đưa bà H. lên bằng xe cẩu ẢNH: LÊ HUY

Khoảng 10 giờ 45 ngày 13.7, bà Đ.T.T.H (54 tuổi, trú P.Vĩnh Hưng, Hà Nội) được cứu nạn an toàn trong tình trạng tỉnh táo nhưng không thể tự di chuyển nghi do chấn thương phần chân. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã sơ cứu tại chỗ và đưa lên xe chuyên dụng của Vườn quốc gia Ba Vì để chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 cấp cứu.

Ông H. được đưa lên an toàn ẢNH: LÊ HUY

10 phút sau, nạn nhân thứ 2 là ông T.V.H (54 tuổi, trú P.Việt Hưng) được cứu nạn an toàn trong tình trạng tỉnh táo và có thể tự di chuyển. Sau khi được sơ cứu, ông H. được đưa đến bệnh viện kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Qua sự việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan, du lịch bằng xe máy, xe ô tô tại các khu vực rừng núi như Ba Vì… cần hết sức cẩn trọng, chú ý tốc độ, tuân thủ biển cảnh báo và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng.