Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

Chiều 10.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án ẢNH: PHÚC BÌNH

Vì sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án?

Tòa phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Lý do, bà Tiến được ghi nhận đã nộp toàn bộ số tiền phải khắc phục mà cấp sơ thẩm tuyên là 108 tỉ đồng, đồng thời nộp thêm 1,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Cựu bộ trưởng còn có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; nhiều thành tích trong quá trình công tác; được tặng nhiều huân, huy chương và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế, nhất là trong lĩnh vực hiến mô, hiến tạng.

Đặc biệt, quá trình xét xử phúc thẩm, lãnh đạo cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ đơn gửi đến tòa, cho biết cả hai cơ sở hiện đã đi vào hoạt động, phục vụ rất tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Hội đồng xét xử nhận định đây là tình tiết mới, thể hiện một phần hiệu quả của dự án trên thực tế, cần được xem xét khi lượng hình.

Ngoài ra, bà Tiến cũng được xét nhiều tình tiết khác như: gia đình có công với cách mạng; được nhiều cơ quan, tổ chức gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt; bản thân bị cáo sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh, đang phải nằm viện điều trị…

Cựu cấp dưới của bà Tiến cũng được giảm án

Cùng với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tòa phúc thẩm còn quyết định giảm án cho tất cả bị cáo còn lại có đơn kháng cáo.

Trong số này, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế), bị tuyên 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp mức án chung là 29 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế), bị tuyên 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp mức án chung là 22 năm tù.

Với nhóm còn lại, có 4 người được chuyển từ án tù sang án treo.

Quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có sai phạm khi phê duyệt một số thủ tục, dẫn tới dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm về thủ tục, cơ quan tiến hành tố tụng xác định ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Nguyễn Hữu Tuấn đã yêu cầu các nhà thầu phải chi tiền khi thực hiện dự án, theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, ông Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng, ông Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến và nhiều cá nhân khác. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng, đồng thời khai rằng không biết về nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội nhận hối lộ.