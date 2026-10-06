Ngày mai tòa tuyên án về kháng cáo xin án treo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngoài bà Tiến, 9 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt, trong vụ án liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

2 lần được viện kiểm sát đề nghị giảm án

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có sai phạm khi phê duyệt một số thủ tục tại dự án 2 bệnh viện, dẫn tới dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bà Tiến 6 năm tù, đồng thời phải bồi thường 108 tỉ đồng tiền thất thoát, lãng phí. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Tiến được ghi nhận khắc phục xong phần nghĩa vụ dân sự và có nhiều cá nhân, đơn vị có đơn xin giảm nhẹ. Trong số này, có 2 cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Lãnh đạo 2 cơ sở cho biết, đến nay, cả hai bệnh viện đã đi vào hoạt động. Cơ sở vật chất đầu tư đều được khai thác, sử dụng và phát huy giá trị, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh hiện tại mà còn có khả năng tiếp tục phục vụ việc mở rộng quy mô trong tương lai.

Việc đưa 2 cơ sở phục vụ chăm sóc người dân giúp mở rộng khả năng tiếp nhận, cấp cứu, phẫu thuật và điều trị, cùng đó là đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân tại Ninh Bình và các địa phương trong khu vực.

Từ kết quả khai thác và giá trị thực tế mang lại, 2 bệnh viện mong muốn tòa phúc thẩm ghi nhận, cân nhắc để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.

Với các tình tiết nêu trên, đại diện viện kiểm sát ban đầu đề nghị giảm cho bà Tiến từ 6 - 12 tháng tù. Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án hôm 30.9, xong sau đó quyết định quay lại phần xét hỏi khi nhiều bị cáo ngỏ ý muốn nộp thêm tiền để khắc phục triệt để hậu quả.

Bà Tiến dù đã hoàn thành phần nghĩa vụ của mình, nhưng đã vận động gia đình nộp thêm 1,1 tỉ đồng để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả chung. Nhiều bị cáo cũng nộp thêm từ 20 - 200 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm tiền để 'hỗ trợ' khắc phục vụ án

Ghi nhận thái độ thành khẩn và tích cực khắc phục, viện kiểm sát lần thứ hai đề nghị giảm án cho bà Tiến, nâng lên từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Song, mức án mới vẫn chưa dưới 3 năm tù, nên chưa đủ căn cứ để đề nghị cho hưởng án treo.

Nhiều cựu cấp dưới của bà Tiến cũng được đề nghị giảm án, nhiều nhất đến 4 năm tù.

Cựu bộ trưởng vắng mặt, luật sư đề nghị cho hưởng án treo

Quá trình xét xử phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt với lý do đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Do đó, việc bào chữa cho bị cáo được thực hiện bởi luật sư.

Nói về số tiền 1,1 tỉ đồng nộp thêm, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết, việc này không chỉ ý nghĩa về mặt con số mà quan trọng hơn là thể hiện thái độ của cựu bộ trưởng khi mong muốn khắc phục hậu quả nhiều nhất có thể.

Đáng chú ý, người bào chữa đề cập tới khoản giá trị lãng phí 588 tỉ đồng, được xác định dựa trên lãi suất từ khoản vốn hơn 5.000 tỉ đồng không thể khai thác hiệu quả do dự án "đắp chiếu".

Luật sư nói không tranh luận về hành vi sai phạm của thân chủ, nhưng mong tòa xem xét về gần 1 năm dự án được huy động để chống dịch Covid-19. Bởi lẽ, nếu thời gian là yếu tố tạo nên hậu quả thì khi lượng hình không thể tách rời yếu tố này, quãng thời gian được sử dụng để chống dịch nên được cân nhắc khi đánh giá thiệt hại của dự án.

Đối với việc lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc gây thất thoát 70 tỉ đồng, người bào chữa thừa nhận thân chủ có vi phạm, song cho rằng các giá trị chuyên môn từ hoạt động tư vấn, thiết kế ít nhiều đã được ứng dụng vào công trình thực tế, thông qua hệ thống trang thiết bị, sự liên thông giữa các phòng khoa, không gian tiếp nhận, khám, điều trị cho người bệnh…

Vẫn theo luật sư, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm người đứng đầu, nhưng không vụ lợi, không chiếm đoạt, không hưởng lợi từ dự án. Viện dẫn các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, trong đó nhấn mạnh tinh thần xử lý nghiêm đi kèm phân hóa trách nhiệm, coi trọng khắc phục hậu quả…, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt xuống mức không quá 3 năm tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

Một số luật sư và các bị cáo khác cũng đưa ra các căn cứ, đề nghị hội đồng xét xử giảm thêm mức án. Đa số bày tỏ mong muốn được hưởng khoan hồng, sớm có cơ hội trở về, làm lại cuộc đời.