Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu bộ trưởng Trung Quốc lãnh án chung thân

Thụy Miên
Thụy Miên
02/02/2026 20:01 GMT+7

Đài CCTV hôm 2.2 đưa tin cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân lãnh án tù chung thân vì tội lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ hơn 19 triệu USD từ năm 2006 đến 2022.

Cựu Bộ trưởng Trung Quốc nhận án chung thân trong chiến dịch chống tham nhũng Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn

ảnh: reuters

Tòa án nhân dân trung cấp Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân vì các tội lạm dụng chức vụ để trục lợi cho các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực như niêm yết công ty, thu hồi đất, vay vốn ngân hàng và xử lý các vụ việc, theo Đài CCTV.

"Những hành vi của bị cáo Đường cấu thành tội nhận hối lộ", tòa tuyên án, bổ sung rằng tổng số tiền trong các vụ việc "đặc biệt lớn" và "gây tổn thất nghiêm trọng" cho lợi ích quốc gia và nhân dân Trung Quốc.

Bị cáo Đường cũng vĩnh viễn bị tước quyền lợi về chính trị và toàn bộ tài sản cá nhân đều bị tịch thu.

Bản án trên được công bố trong bối cảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, khiến hàng loạt quan chức cấp cao bị bắt trong những tuần gần đây.

Cuối tuần qua, Ủy ban Giám sát quốc gia, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc, thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Vương Tường Hỉ, Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp, do nghi ngờ vi phạm quy tắc và luật pháp nghiêm trọng. Vụ việc đánh dấu một trong các trường hợp hiếm hoi khi bộ trưởng đương nhiệm ở Trung Quốc bị điều tra.

Trước đó, ngày 24.1, CCTV dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này về việc mở cuộc điều tra đối với thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và thượng tướng Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, vì nghi ngờ có hành vi "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng".

Đến ngày 1.2, nhật báo PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đăng bài xã luận có đề cập đến ông Trương và ông Lưu bị điều tra vì có "yếu tố tham nhũng".

Việc "kiên quyết điều tra và trừng phạt" hai ông Trương và ông Lưu sẽ "loại bỏ các rào cản" cũng như "xử lý những yếu tố làm suy giảm hiệu quả chiến đấu".

Đồng thời, bài xã luận cũng kêu gọi toàn thể binh sĩ "thống nhất tư tưởng và hành động" với các quyết sách và triển khai quan trọng của Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập.

Tin liên quan

Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Một tòa án ở Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 4 thành viên cầm đầu của các băng nhóm lừa đảo ở miền bắc Myanmar, theo Tân Hoa xã hôm nay 2.2.

Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Trung Quốc bị điều tra

Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Cựu bộ trưởng tham nhũng tù chung thân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận