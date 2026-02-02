Cựu bộ trưởng Trung Quốc lãnh án chung thân

Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn ảnh: reuters

Tòa án nhân dân trung cấp Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Đường Nhất Quân vì các tội lạm dụng chức vụ để trục lợi cho các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực như niêm yết công ty, thu hồi đất, vay vốn ngân hàng và xử lý các vụ việc, theo Đài CCTV.

"Những hành vi của bị cáo Đường cấu thành tội nhận hối lộ", tòa tuyên án, bổ sung rằng tổng số tiền trong các vụ việc "đặc biệt lớn" và "gây tổn thất nghiêm trọng" cho lợi ích quốc gia và nhân dân Trung Quốc.

Bị cáo Đường cũng vĩnh viễn bị tước quyền lợi về chính trị và toàn bộ tài sản cá nhân đều bị tịch thu.

Bản án trên được công bố trong bối cảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, khiến hàng loạt quan chức cấp cao bị bắt trong những tuần gần đây.

Cuối tuần qua, Ủy ban Giám sát quốc gia, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc, thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Vương Tường Hỉ, Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp, do nghi ngờ vi phạm quy tắc và luật pháp nghiêm trọng. Vụ việc đánh dấu một trong các trường hợp hiếm hoi khi bộ trưởng đương nhiệm ở Trung Quốc bị điều tra.

Trước đó, ngày 24.1, CCTV dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này về việc mở cuộc điều tra đối với thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và thượng tướng Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, vì nghi ngờ có hành vi "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng".

Đến ngày 1.2, nhật báo PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đăng bài xã luận có đề cập đến ông Trương và ông Lưu bị điều tra vì có "yếu tố tham nhũng".

Việc "kiên quyết điều tra và trừng phạt" hai ông Trương và ông Lưu sẽ "loại bỏ các rào cản" cũng như "xử lý những yếu tố làm suy giảm hiệu quả chiến đấu".

Đồng thời, bài xã luận cũng kêu gọi toàn thể binh sĩ "thống nhất tư tưởng và hành động" với các quyết sách và triển khai quan trọng của Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập.