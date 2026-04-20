Cựu cán bộ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bị bắt vì lừa đảo 'chạy việc'

Ngày 20.4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Lương Sơn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Văn Phúc (45 tuổi, cựu cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, ông Phúc tiếp cận bà T. (37 tuổi, trú tại Hà Nội). Ông Phúc tự giới thiệu bản thân có khả năng "chạy việc" trong lĩnh vực ngân hàng.

Tin tưởng, bà T. đưa cho ông Phúc số tiền 50 triệu đồng để xin việc. Tuy nhiên, sau thời gian dài không thực hiện được cam kết, ông Phúc chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình lẩn trốn, ông Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Đầu tháng 4.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Văn Phúc.

Công an nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức xin việc làm của các đối tượng xấu.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, thực hiện đúng quy định pháp luật khi tìm kiếm việc làm.