Cựu Chủ tịch Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố vì sai phạm giao 'đất vàng'

Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc Công ty CP công trình công cộng Hội An, do sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện chở khách tại Hội An.