Sáng nay 23.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bà Phạm Thị Hòa, 68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh còn có 4 bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi, lao động tự do) và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, em trai bị cáo Lan). Riêng bị cáo Lan bị xét xử thêm tội "rửa tiền".

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra ẢNH: VIỆN KSND TP.HÀ NỘI

Kế hoạch chiếm đoạt gần 1.000 tỉ

Cáo trạng xác định năm 2020, để phát triển công ty, bà Hòa và Linh vay 300 tỉ đồng từ ngân hàng và nhiều cá nhân. Do áp lực trả nợ mà lại không có nguồn tiền, hai người đã mời bị cáo Linh, vốn là cán bộ ngân hàng, về làm giám đốc tài chính, rồi sau đó làm tổng giám đốc.

Dù Sen Tài Thu làm ăn bết bát nhưng 3 bị cáo làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ, lên kế hoạch quảng bá "doanh thu, lợi nhuận tốt", hòng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu bị cáo buộc thuê cộng tác viên (gồm rất nhiều nhân viên ngân hàng), nhân viên sale… rồi đưa các tài liệu, slider không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty, để tiếp cận, dụ dỗ khách hàng.

Theo các tài liệu này, Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt và mở nhiều chi nhánh. Ai có tiền thì đầu tư dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận mức lãi suất cao từ 9 - 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng.

Tin lời, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Sen Tài Thu. Song họ không được biết về doanh thu hay bất cứ thông tin nào, cũng không được tham gia vào hoạt động của công ty với tư cách cổ đông.

Sau khi nhận tiền, nhóm bà Hòa sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng.

Hiện có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Sen Tài Thu tổng số hơn 971 tỉ đồng, trong đó đã được chi trả hơn 213 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Cựu tổng giám đốc "đút túi" hơn 200 tỉ

Kết quả điều tra đã xác định cụ thể dòng tiền mà nhóm bị cáo Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã lừa đảo của nhà đầu tư.

Với hơn 1.726 tỉ đồng thu từ 459 nhà đầu tư như đã nêu, các bị cáo chi hơn 737 tỉ đồng để trả gốc và lãi cho họ; chuyển hơn 503 tỉ đồng cho bị cáo Hương để chiết khấu hoa hồng cho các nhân viên, cộng tác viên; chi vào các hoạt động của công ty, trả nợ…

Nhận hơn 503 tỉ đồng, Hương chuyển cho Phòng đối ngoại công ty hơn 76 tỉ đồng để trả hoa hồng, chuyển hơn 225 tỉ cho Linh vay và đối trừ thành hợp đồng chuyển nhượng cho mẹ chồng của Hương, còn lại hưởng lợi hơn 200 tỉ đồng.

Trong số hơn 200 tỉ đồng trên, Hương dùng 25 tỉ đồng để "chạy án" nhưng bị lừa, chi 1,3 tỉ đồng nhờ luật sư tư vấn pháp lý, dùng hơn 14 tỉ đồng mua 2 căn hộ tại dự án Royal City (Hà Nội), chi 9 tỉ đồng mua xe BMW, còn đâu chi tiêu cá nhân.

Tháng 12.2022, Hương nghỉ việc. Đây cũng là thời điểm Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán.

Tại cơ quan điều tra, bà Hòa khai do tin tưởng vào đề xuất của Linh và Hương, nên đã ký vào các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn, nhằm trang trải nợ nần.

Viện kiểm sát xác định 3 người này phải chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ hơn 757 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 266 bị hại. Các cá nhân hưởng lợi bất chính đều phải nộp lại tiền để cùng khắc phục hậu quả.

Với 193 nhà đầu tư còn lại, cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng thông tin nhưng vẫn chưa có ai đến làm việc, do vậy khi nào có yêu cầu thì sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.