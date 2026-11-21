Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tuấn (53 tuổi, ở khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: TIẾN TẦM

Theo điều tra ban đầu, năm 2005, dù Tuấn biết 2 thửa đất diện tích khoảng 11.000 m2, tọa lạc tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (nay là đặc khu Phú Quốc) của ông B.V.Đ và bà B.T.T.L là đất rừng do Nhà nước quản lý, nhưng Tuấn vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 6.2022, qua người môi giới, ông N.V.T (ở thành phố Hà Nội) đến Phú Quốc gặp Tuấn để mua đất. Tuấn giới thiệu với ông T. muốn bán 2 thửa đất 11.000 m2 nêu trên.

Tuấn dẫn ông T. đi thực tế xem đất và cho biết là đất có giấy xác nhận nguồn gốc, đã khỏi ranh rừng, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, hai bên bàn bạc thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên với giá 16 tỉ đồng.

Sau khi thỏa thuận, ông T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 9,5 tỉ đồng và chuyển vào tài khoản của Vũ Đình Quang (56 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 6,5 tỉ đồng.

Lý do, trước khi giao dịch mua bán đất với ông T., giữa Tuấn và Quang có thỏa thuận với nhau, Quang sẽ bỏ công và chi phí để làm giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất cho Tuấn bán, khi nào bán được đất Quang sẽ nhận được tiền. Từ đó, Tuấn yêu cầu ông T. chuyển vào tài khoản của Quang 6,5 tỉ đồng.

Sau khi mua 2 thửa đất nêu trên của Tuấn, ông T. tiếp tục đem bán lại cho người khác thì mới phát hiện là đất rừng, nên tố giác đến cơ quan công an. Qua xác minh, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích 2 thửa đất nói trên là đất rừng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Đình Quang để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến vụ án khác.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.