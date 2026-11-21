Chiều 21.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lư Ngọc Thùy (32 tuổi, ở xã Bình An, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thùy là chủ hụi có hành vi lấy tên các hụi viên khống để hốt hụi, bán hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Lư Ngọc Thùy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra, năm 2018, Lư Ngọc Thùy sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên "Lư Ngọc Thùy" mở hụi online, kêu gọi những người quen buôn bán hàng online trên Facebook tham gia hụi do Thùy làm chủ hụi. Lúc đầu, Thùy mở 2 dây hụi tuần 500.000 đồng, được nhiều người tin tưởng tham gia. Trong thời gian làm chủ hụi, Thùy chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên, khi các dây hụi mãn, Thùy tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi.

Trong quá trình làm chủ hụi, Thùy còn cho vay mượn tiền bên ngoài, tham gia hụi của người khác, ngoài ra còn có một số hụi viên đã hốt hụi của Thùy nhưng không đóng hụi chết. Từ đó, để có tiền tràn hụi, trả lãi vay và trả tiền hụi tham gia chơi hụi bên ngoài, Thùy đã lấy tên khống "Huynh Tham" để bỏ thăm, đưa thông tin gian dối tên hụi viên để hốt 80 phần hụi và bán 2 phần hụi khống cho hụi viên, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,57 tỉ đồng. Đến ngày 26.6.2023 thì Thùy tuyên bố bể hụi.

Nhận thấy Thùy có hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền, nhiều người tham gia chơi hụi với Thùy gửi đơn đến công an tố cáo Thùy lừa đảo. Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.