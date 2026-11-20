Ngày 20.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Ngô Văn Vượng (67 tuổi, ở thành phố Hà Nội), là người bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là bị can lừa đảo người mua đất tại Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra, tháng 1.2020, Vượng đưa ra thông tin có 26 ha đất tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Để tạo lòng tin cho người muốn giao dịch, chuyển nhượng, Vượng cung cấp giấy xác nhận nguồn gốc đất đứng tên vợ chồng Vượng.

Công an tỉnh An Giang bắt giữ bị can Ngô Văn Vượng theo quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP





Tin tưởng Vượng, ngày 16.1.2020, bà T. ký hợp đồng đặt cọc mua 5 ha đất với giá 220.000 đồng/m2. Sau khi giao tiền, bà T. phát hiện khu đất không thuộc quyền sử dụng của vợ chồng Vượng nên yêu cầu hoàn trả tiền, nhưng không được giải quyết.

Với thủ đoạn tương tự, tháng 5.2021, Vượng giới thiệu bán khu đất rộng 8,6 ha tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc (cũ) với giá 2 tỉ đồng/ha, kèm theo giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất và hình ảnh định vị vệ tinh.

Tin lời giới thiệu này, một phụ nữ tên L. nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho Vượng tổng cộng 1,7 tỉ đồng. Qua điều tra, công an xác định vợ chồng Vượng không có quyền sử dụng đối với khu đất này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16.3.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can đối với Ngô Văn Vượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 20.10, Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam nhưng Vượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16.11 Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Vượng. Đến ngày 19.11, lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ Vượng khi đang lẩn trốn tại phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện vụ lừa đảo người mua đất tại Phú Quốc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.