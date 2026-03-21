Cựu cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỉ bỏ trốn, tòa sẽ xét xử vắng mặt

TAND TP.Hà Nội mới đây có quyết định đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng các đơn vị có liên quan.

Ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, thuộc Bộ NN-PTNT (cũ) ẢNH: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Phiên toà dự kiến diễn ra vào ngày 30.3. 23 bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, thuộc Bộ NN-PTNT) sẽ bị xét xử vắng mặt, do đang bỏ trốn và bị truy nã.

Tòa án kêu gọi ông Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị cáo vắng mặt không có lý do chính đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa.

Theo cáo buộc, để được trúng thầu tại nhiều dự án, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân, đã chi tới hơn 40 tỉ đồng để đưa hối lộ các cựu quan chức thuộc Bộ NN-PTNT.

Ông này còn chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm về kế toán và đấu thầu, gây thiệt hại hơn 350 tỉ đồng.

Một trong các "địa chỉ" sai phạm là dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An) do Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 4.455 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu số 36 trị giá hơn 1.200 tỉ đồng, do liên danh của Công ty Hoàng Dân thi công.

Ông Dân đã đưa 200.000 USD cho cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động giúp công ty trúng thầu.

Ông Thắng nhận lời, giới thiệu ông Dân đến gặp ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình. Ông Nghị sau đó tiếp tục giới thiệu đến gặp ông Thanh, cựu Phó cục trưởng (sau này là cục trưởng), kiêm Giám đốc Ban 4.

Theo chỉ đạo của ông Thanh, cán bộ Ban 4 cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt.

Cộng thêm việc Công ty Hoàng Dân làm khống một số hồ sơ chứng minh năng lực, liên danh của công ty này trúng thầu đúng như sắp đặt, gây thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Trúng thầu xong, ông Dân mang 10 tỉ đồng đến nhà riêng, gặp và đưa cho ông Nghị; chi 5 tỉ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4, trong đó ông Thanh giữ lại 1,25 tỉ đồng, còn lại chia cho cấp dưới.

Ngoài ra, ông Dân 2 lần đưa cho ông Thanh tổng số 10 tỉ đồng. Sau đó, ông Thanh trả lại 5 tỉ đồng, yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền do mình soạn sẵn. Tổng số tiền ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ là 6,25 tỉ đồng.

Trước khi vụ án bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được.



Theo quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự, viện kiểm sát có thể quyết định truy tố nếu bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ các hoạt động nhằm quyết định việc truy tố.

Tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo thuộc các trường hợp nêu trên. Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

