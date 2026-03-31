Cựu cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỉ rồi bỏ trốn, vợ đã nộp lại hết tiền

Chiều 31.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Viện kiểm sát xác định, để trúng thầu tại hàng loạt dự án thủy lợi, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân đã chi hối lộ hơn 40 tỉ đồng cho các cựu quan chức thuộc Bộ NN-PTNT.

Một trong những người nhận tiền là ông Nguyễn Hải Thanh, thời điểm bị cáo buộc phạm tội là cựu Phó cục trưởng (sau này là Cục trưởng) Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4.

Cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh ẢNH: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Chồng trốn truy nã, vợ nộp hết tiền để khắc phục

Theo thông báo của tòa, vụ án có 5 cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Thanh là người duy nhất bị xét xử vắng mặt, do đang trốn truy nã, chưa bắt được.

Dù vậy, ông Thanh vẫn có 2 luật sư bào chữa. Vợ của ông này được triệu tập tới phiên xét xử với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, song vắng mặt.

Chủ tọa cho biết, vợ ông Thanh đã nộp lại toàn bộ số tiền chồng mình bị cáo buộc hưởng lợi bất chính từ hành vi nhận hối lộ.

Hành vi sai phạm của ông Thanh liên quan đến gói thầu số 36 dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) do liên danh giữa Công ty Hoàng Dân, Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 và 3 đơn vị khác thi công.

Sau khi được giới thiệu từ cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng và cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý công trình xây dựng Trần Tố Nghị, ông Dân đến gặp ông Thanh để "xin" dự án.

Tại cuộc gặp, ông Dân nhờ vả, hứa hẹn có quà cảm ơn. Ông Thanh đồng ý, giao cho cấp dưới làm đầu mối, cung cấp dự toán gói thầu, giúp liên danh của Công ty Hoàng Dân trúng thầu.

Cuộc gặp trên còn có bị cáo Lê Vũ Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4, một trong 4 nhà thầu liên danh.

Ông Hùng khai, ông Dân có nhờ vả ông Thanh, nói sau này sẽ cảm ơn, song không nói cụ thể về con số. Ông Dân khi ấy giải thích rằng, muốn đấu thầu thì phải có chi phí, chứ không thể tự nhiên tham gia mà không mất chi phí gì.

Sau khi trúng thầu, ông Dân chi 10 tỉ đồng "cảm ơn" ông Nghị, 5 tỉ đồng cho tập thể Ban 4 và 10 tỉ đồng cho ông Thanh (ông Thanh đã trả lại 5 tỉ đồng).

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu giám đốc từ chối "ưu ái" doanh nghiệp nhưng bị sức ép

Ngoài dự án hồ chứa nước Bản Mồng, ông Thanh còn bị cáo buộc liên quan tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (Hòa Bình), do Ban 1 làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2018, ông Dân đến gặp ông Thanh thì được ông Thanh gợi ý lập liên danh để tham gia dự án, đồng thời nói ông Dân đến gặp bị cáo Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được tạo điều kiện.

Cũng giống hầu hết dự án khác, nhờ việc chủ đầu tư cung cấp file dự toán gói thầu, cộng thêm nâng khống năng lực kinh nghiệm, Công ty Hoàng Dân cùng các nhà thầu liên danh trúng thầu, gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng.

Khai tại tòa, bị cáo Thuyết nói ông Thanh là cấp trên của mình. Quá trình triển khai dự án, ông Thanh có gọi ông Thuyết, nói Công ty Hoàng Dân là đơn vị mạnh, có kinh nghiệm, đề nghị tạo điều kiện.

Ông Thuyết ban đầu từ chối vì "nếu là đơn vị mạnh thì cứ đúng luật mà làm". Tuy nhiên, ông Thanh bảo nếu không làm thì hoạt động của ban sẽ gặp khó khăn.

Sau nhiều lần chịu sức ép, ông Thuyết cuối cùng vẫn chấp nhận giao cấp dưới cung cấp file tự toán cho phía doanh nghiệp, vi phạm quy định về đấu thầu.

Cựu Giám đốc Ban 1 cho biết bản thân trưởng thành từ cán bộ kỹ thuật, không có nhiều am hiểu trong lĩnh vực đấu thầu. Khi thực hiện hành vi, bị cáo nghĩ việc đó không ảnh hưởng nhiều, sau này mới biết là sai phạm.