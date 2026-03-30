Nhận hối lộ 200.000 USD, cựu thứ trưởng nói 'làm tốt, anh em cảm ơn thì nhận'

Chiều 30.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Theo cáo buộc, ông Dân chi hối lộ hơn 40 tỉ đồng cho các cựu quan chức tại Bộ NN-PTNT, qua đó giúp doanh nghiệp của mình trúng nhiều gói thầu, gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Một trong những người nhận tiền từ ông Dân là cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, trong quá trình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An).

Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng ẢNH: PHÚC BÌNH

"Mình cứ làm tốt công việc, anh em đến cảm ơn thì nhận"

Cáo trạng cho hay, để được tham gia dự án hồ chứa nước Bản Mồng, ông Dân đã tới nhà, gặp và nhờ ông Thắng giúp đỡ.

Ông Thắng thừa nhận việc này, nói quen biết bị cáo Dân trong những lần đi kiểm tra công trình. Và không chỉ riêng Hoàng Dân, với các nhà thầu tại dự án lớn, cựu thứ trưởng đều có quan hệ gần gũi vì "họ giúp mình hoàn thành công việc". Cũng vì thế, khi ông Dân ngỏ ý đến nhà, ông Thắng đồng ý.

Tại cuộc gặp, ông Dân đưa túi quà chứa 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng) cho ông Thắng. Ông Thắng nhận, sau đó giới thiệu ông Dân cho cấp dưới để liên hệ, tham gia dự thầu.

Đứng trước bục khai báo, cựu thứ trưởng thừa nhận đã cầm số tiền của Giám đốc Công ty Hoàng Dân, điều đó là sai phạm. Song, ông này phân trần "tại thời điểm ấy có suy nghĩ rất đơn giản rằng mình cứ làm tốt công việc, khi anh em đến cảm ơn thì nhận".

Cựu thứ trưởng nói thêm, nhiều dự án có Công ty Hoàng Dân tham gia gặp khó khăn cả về vốn và cơ chế, bị cáo đã cùng các đơn vị nỗ lực tháo gỡ. Có lẽ vì điều này, doanh nghiệp đến đưa tiền để cảm ơn.

Mặc dù nhận tiền để ủng hộ doanh nghiệp, nhưng ông Thắng khẳng định đã yêu cầu họ phải làm đúng luật, tạo điều kiện trong khuôn khổ. "Trong cả cuộc đời đi làm, bị cáo luôn giữ nguyên tắc phải làm đúng luật", bị cáo nói.

Thấy vậy, chủ tọa truy vấn nếu không có khoản tiền 200.000 USD thì bị cáo có tác động gì không. Ông Thắng thừa nhận sau khi cầm tiền đã tác động tới cấp dưới, đây chính là cái sai lớn nhất, vì tham lam mà không giữ được thanh danh.

Ngoài khoản tiền trên, ông Thắng còn nhiều lần được ông Dân biếu quà dịp lễ, tết, tổng khoảng 500 triệu đồng. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục hơn 6 tỉ đồng.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân ẢNH: PHÚC BÌNH

Doanh nghiệp: Không chi "hoa hồng" chắc sẽ không trúng thầu

Hồ sơ vụ án cho thấy, cuộc gặp giữa cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã "mở đường" cho việc trúng thầu của doanh nghiệp này tại dự án hồ Bản Mồng. Chỉ có điều, việc trúng thầu không hề "làm đúng luật".

Sau cuộc gặp, ông Thắng giới thiệu ông Dân đến gặp ông Trần Tố Nghị, khi ấy là quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, ông Nghị lại tiếp tục giới thiệu đến gặp Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng kiêm Giám đốc Ban 4 - chủ đầu tư dự án.

Ở mỗi lần gặp, ông Dân đều đặt vấn đề muốn được giúp đỡ trúng thầu, hứa hẹn sẽ trích "hoa hồng" theo phần trăm giá trị hợp đồng, hoặc có quà cảm ơn khi việc đã xong.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định có 2 sai phạm lớn trong việc trúng thầu của phía Công ty Hoàng Dân. Một là, doanh nghiệp này được chủ đầu tư cung cấp file dự toán trái luật. Hai là, sử dụng hồ sơ khống để "làm đẹp" năng lực kinh nghiệp, đáp ứng yêu cầu dự thầu. Hệ quả khiến ngân sách thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Trả lời tại tòa, chính bị cáo Nguyễn Văn Dân cũng thừa nhận nếu không có việc chi phần trăm "hoa hồng", có lẽ doanh nghiệp của mình đã không thể trúng thầu. Bởi không riêng gì dự án hồ Bản Mồng, với một số dự án khác, công ty đều "hơi đuối".

Và để "cảm ơn" như đã thỏa thuận, sau khi trúng thầu, ông Dân mạnh tay chi tiền cho các cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT, trong đó ông Nghị nhận 10 tỉ đồng, ông Thanh nhận 6,25 tỉ đồng…