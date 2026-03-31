Cựu quan chức Bộ NN-PTNT khai gì về 'túi quà' 10 tỉ đồng đặt trước cửa nhà?

Ngày 31.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Theo cáo buộc, để trúng thầu tại hàng loạt dự án thủy lợi, Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân đã chi hối lộ hơn 40 tỉ đồng cho các cựu quan chức thuộc Bộ NN-PTNT.

Bị cáo Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhận hối lộ 13 tỉ, "rất hối hận vì không giữ được mình"

Trong số những người nhận tiền có ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.

Trước bục khai báo, ông Nghị nói quen biết ông Dân khi đi kiểm tra chất lượng và tiến độ các công trường. Bản thân ông và cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng có mối quan hệ công tác rất chặt chẽ, "anh Thắng thường nói với tôi rằng có nhà thầu nào mạnh thì ủng hộ, nhưng phải đúng quy định".

Cục Quản lý xây dựng công trình không phải chủ đầu tư của các dự án thủy lợi, mà có vai trò tham mưu, hướng dẫn về mặt chuyên môn và thay mặt Bộ kiểm tra, giám sát. Chủ đầu tư các công trình là các ban quản lý dự án, theo địa bàn tương ứng.

Dù vậy, ông Nghị vẫn là địa chỉ quan trọng để ông Dân tìm đến nhờ giúp trúng thầu, qua đó được ông Dân "cảm ơn" 13 tỉ đồng. Trong số này, 10 tỉ đồng hối lộ đến từ dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An).

Khai tại tòa, ông Dân cho biết sau khi trúng thầu đã mang túi quà đựng 10 tỉ đồng đến nhà riêng của ông Nghị, địa chỉ nhà do ông Nghị cung cấp. Đến cửa, ông Dân không vào nhà mà chỉ đứng ở ngoài, nói có túi quà biếu, đặt xuống rồi ra về mà không bước vào bên trong.

Ông Nghị xác nhận lời khai của ông Dân là hoàn toàn đúng. Ngoài 10 tỉ đồng trên, ông còn nhận của doanh nghiệp 3 tỉ đồng, chia làm nhiều lần.

"Tôi suy nghĩ đơn giản là người ta cảm ơn thì mình nhận. Đến nay rất hối hận vì đã không giữ được mình sau 40 năm công tác, thấy mình quá sai, không còn gì để thanh minh", bị cáo nói và cho biết gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu cán bộ "than khó" khắc phục tiền hối lộ

Một cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT khác nhận hối lộ của bị cáo Nguyễn Văn Dân là Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2.

Ông Lăng bị cáo buộc cung cấp file dự toán, giúp Công ty Hoàng Dân trúng thầu tại dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn), qua đó được "cảm ơn" 13,4 tỉ đồng. Đây cũng là dự án gây thiệt hại cho ngân sách nhiều nhất, lên tới hơn 111 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, ông Lăng thừa nhận đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền như cáo trạng quy kết.

Chủ tọa hỏi vì sao doanh nghiệp phải chi số tiền lớn như vậy. Ông này phân trần rằng mình từng nhiều lần đề nghị bị cáo Dân hỗ trợ kinh phí để tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm thành lập ban, hoặc các dịp lễ tết.

Trong đó, một lần ông Dân đưa 100.000 USD, ông Lăng dùng một phần với ý định biếu cấp trên khi sắp về hưu. Số tiền còn lại khoảng 11 tỉ đồng, bị cáo dùng vào các việc của cơ quan như tổ chức kỷ niệm, đón nhận khen thưởng, lễ khởi công, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hoặc hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng…

Chủ tọa truy vấn "những việc chi tiêu đó đều có chế độ, quy định của Nhà nước, tại sao bị cáo lại lấy tiền của nhà thầu để chi". Ông Lăng nói nhận thức việc này là sai, rất xấu hổ.

Ngoài chi cho việc chung của cơ quan, ông Lăng còn sử dụng một phần tiền nhận hối lộ cho mục đích cá nhân, song đến nay không nhớ chính xác là bao nhiêu.

Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình cựu Giám đốc Ban 2 đã khắc phục được hơn 4 tỉ đồng. Hơn 9 tỉ đồng còn lại, bị cáo nói đang cố gắng chạy vạy nhưng hiện tại không còn nguồn nào khác.