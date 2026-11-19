Trong một phiên tòa được truyền hình trực tiếp, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm, tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 4 năm tù giam và 50 triệu won (hơn 963 triệu đồng) vì tham gia vụ thao túng giá cổ phiếu và nhận quà tặng xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc, theo Hãng tin Yonhap.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee (giữa), vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đến tòa án tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do các công tố viên đặc biệt yêu cầu tại Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 12.8.2025 Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên một cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận hình phạt tù giam trong bản án chúng thẩm về tội hình sự.

Nhóm của công tố viên đặc biệt Min Joong-ki đã truy tố bà Kim vào tháng 9.2025, cáo buộc bà vi phạm Luật Thị trường vốn, Luật Quỹ chính trị và luật về nhận hối lộ cho việc làm trung gian hối lộ.

Bà Kim phải đối mặt với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, một đại lý BMW tại Hàn Quốc, để thu lợi bất chính 810 triệu won từ năm 2010-2012, và nhận 2 túi hiệu Chanel và một dây chuyền kim cương Graff từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc để cung cấp những ưu đãi chính trị.

Một tòa án cấp quận đã tuyên án bà 20 tháng tù giam vào tháng 1 sau khi kết tội bà về tội nhận quà tặng xa xỉ, nhưng Tòa án Cấp cao Seoul đã tăng mức án, tuyên bố bà phạm tội thao túng giá cổ phiếu.

Tòa án Tối cao nhận thấy phán quyết của tòa phúc thẩm là chính xác, bác bỏ đơn kháng cáo từ bà Kim lẫn nhóm của công tố viên Min.

Bản án cuối cùng dành cho bà Kim được đưa ra khi bà đang phải đối mặt với một phiên tòa khác tại Tòa án Tối cao về các cáo buộc liên quan đến hối lộ.

Một tòa phúc thẩm đã tuyên án bà 5 năm tù giam vào tháng 9 vì tội nhận quà tặng đắt tiền từ nhiều người để đổi lấy việc bổ nhiệm công việc và ưu ái kinh doanh, theo Yonhap.