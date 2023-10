Cựu Giám đốc BVĐK Vĩnh Long và thuộc cấp gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng

Các bảng báo giá kit test đều do Công ty Việt Á cung cấp

Chiều 20.10, tin từ Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Văn Hùng (60 tuổi), cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long, cùng 2 thuộc cấp là Phan Thị Ngọc Thấm (43 tuổi), cựu kỹ thuật viên trưởng phụ trách Khoa Sinh hóa - Vi sinh - Miễn dịch - Sinh học phân tử và Đinh Thị Thanh Chi (55 tuổi), cựu Phó trưởng khoa Dược. Cả 3 bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Theo cáo trạng, tháng 4.2021, Sở Y tế Vĩnh Long giao cho BVĐK Vĩnh Long thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh lân cận. Nguồn vốn thực hiện từ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của BV này.

Đầu tháng 4.2021, Trần Tiến Lực, nhân viên kinh doanh phụ trách các tỉnh miền Tây Nam bộ của Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) đến gặp ông Đoàn Văn Hùng và bà Phan Thị Ngọc Thấm để giới thiệu sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm Covid-19 và dụng cụ, vật tư tiêu hao do Công ty Việt Á sản xuất. Trong quá trình trao đổi, Lực cho biết Công ty Việt Á sẽ cho BVĐK Vĩnh Long tạm ứng kit test xét nghiệm Covid-19 và trả tiền sau.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng kit test tăng cao nên ông Hùng đồng ý. Ông Hùng chỉ đạo bà Thấm và bà Đinh Thị Thanh Chi phối hợp thực hiện, tranh thủ mượn hóa chất xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á với cam kết sẽ hoàn thiện thủ tục và thanh toán đầy đủ cho công ty.

Từ đó, Công ty Việt Á cho BVĐK Vĩnh Long ứng tổng cộng 15 lần các loại hóa chất xét nghiệm, tách chiết, vật tư tiêu hao; trong đó có 58.601 kit test xét nghiệm PCR Covid-19 với giá bán từng thời điểm khác nhau (509.250 đồng/test; 470.000 đồng/test và 367.500 đồng/test).

Từ ngày 29.4.2021 đến tháng 11.2021, ông Hùng chỉ đạo Thấm và Chi liên hệ Lực và Trần Thị Hồng (nhân viên Công ty Việt Á) để cung cấp 3 bảng báo giá. Thực chất, các bảng báo giá đều do Công ty Việt Á cung cấp là của công ty “con”, công ty đối tác của Việt Á.

Nhận hoa hồng hơn 3,3 tỉ đồng

Từ tháng 5.2021 đến tháng 9.2021, BVĐK Vĩnh Long và Công ty Việt Á đã hợp thức bằng cách làm hồ sơ 6 gói thầu cho Công ty Việt Á theo thủ tục chỉ định thầu thông thường, sau đó ký và thanh toán 4 hợp đồng với số tiền hơn 24 tỉ đồng, trong đó có mua bán 37.000 kit test với tổng số tiền hơn 17,6 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Lực báo cáo cho Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) chi tiền hoa hồng ngoài hợp đồng (tương đương 20%) hơn 3,3 tỉ đồng (đến hết tháng 8.2021, BVĐK Vĩnh Long đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 16,8 tỉ đồng). Trong đó, Đoàn Văn Hùng nhận 1,4 tỉ đồng, Phan Thị Ngọc Thấm nhận 850 triệu đồng và Đinh Thị Thanh Chi nhận 100 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cả 3 bị can giao nộp số tiền đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định, giá mỗi kit test do Công ty Việt Á sản xuất tối đa 143.461 đồng. Trên cơ sở đó xác định số tiền thiệt hại do Phan Quốc Việt và các cá nhân liên quan của công ty này đã gây ra tại BVĐK Vĩnh Long hơn 12 tỉ đồng. Hiện, các bị can Hùng, Thấm và Chi được cho tại ngoại để điều tra, xét xử.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, cáo trạng đã được tống đạt cho các bị can và chuyển đến TAND tỉnh Vĩnh Long để xét xử theo quy định.

