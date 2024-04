Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tóc bạc trắng hầu tòa

Sáng 10.4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn; đưa - nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.



Ông Đỗ Hữu Ca được cán bộ công an hỗ trợ đeo khẩu trang khi chuẩn bị bước vào phòng xét xử LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 8 giờ sáng 10.4, các xe chuyên dụng dẫn giải các bị cáo trong vụ án trên đến hầu tòa. Sau đó, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xử án. Phía bên ngoài, an ninh trật tự được thắt chặt, tất cả những người đến tòa đều phải khai báo nhân thân, kiểm tra an ninh.

Trong số các bị cáo được dẫn giải đến tòa, ông Đỗ Hữu Ca bước ra sau cùng với mái tóc bạc trắng.

Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 - 12.4, tại phòng xét xử số 1, thuộc TAND tỉnh Quảng Ninh (P.Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Ông Đỗ Hữu Ca hầu tòa với mái tóc bạc trắng LÃ NGHĨA HIẾU

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan.

Trong buổi đầu tiên phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa kiểm tra nhân thân các bị cáo, sau đó đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Ông Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân LÃ NGHĨA HIẾU

Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đáng chú ý, ông Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho "ông trùm hóa đơn" Trương Xuân Đước.

Ngày 10.4, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca hầu tòa

Cụ thể, theo cáo buộc, lần đầu, vợ ông Đước là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỉ đồng tại nhà riêng ông Ca. Lần thứ 2, đích thân ông Đước đưa 5 tỉ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca. Lần thứ 3, vợ chồng ông Đước mang 2 bao tiền chứa tổng cộng 15 tỉ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, bà Ngọc Anh mang thêm 5 tỉ đồng đến gặp ông Ca.

Công an tác an ninh cho phiên xét xử sơ thẩm liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca được thắt chặt LÃ NGHĨA HIẾU

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang (H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) để hỏi kết quả chạy án.

Tại đây, ông Đỗ Hữu Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh, ông Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ông Ca bảo ông Đước cứ yên tâm về nhà ăn tết, không phải lo lắng.

Tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, ông Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Ông Đỗ Hữu Ca tại phiên xét xử sơ thẩm LÃ NGHĨA HIẾU

Đến ngày 3.2.2023, ông Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỉ đồng nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về.

Ngày 7.2.2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác; đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỉ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đước.

Xe chuyên dụng của Công an tỉnh Quảng Ninh dẫn giải ông Đỗ Hữu Ca đến tòa LÃ NGHĨA HIẾU

Dẫn giải ông Đỗ Hữu Ca tới tòa LÃ NGHĨA HIẾU

Dẫn giải ông Đỗ Hữu Ca vào phòng xét xử LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài ông Đỗ Hữu Ca, 12 bị cáo khác có liên quan vụ án bị đưa ra xét xử LÃ NGHĨA HIẾU