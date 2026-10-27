Cựu Giám đốc FBI bị chính quyền ông Trump buộc tội lần 3

Truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra cáo trạng mới đối với cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey, cáo buộc rò rỉ tài liệu nhạy cảm về quốc phòng khi ông còn đương chức vào tháng 10.2026. Theo cáo buộc, ông Comey đã chỉ đạo cho nhân viên tuồn thông tin mật cho một nhà báo.

Cựu Giám đốc FBI James Comey điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào tháng 6.2017 ẢNH: AP

Theo Reuters, cáo buộc được tiết lộ trong một tài liệu tòa án được gọi là "thông tin hình sự" mà Bộ Tư pháp đã đệ trình nhằm ngăn chặn thời hạn truy tố 10 năm đối với tội danh này hết hiệu lực vào đầu tháng này. Tài liệu mới được gỡ niêm phong theo đề nghị của đội luật sư của ông Comey vào ngày 26.10.

Các luật sư của ông Comey nói rằng cáo buộc mới từng được điều tra trước đây nhưng không dẫn đến việc truy tố. Đội luật sư đã nộp hồ sơ bác bỏ cáo buộc.

Đây là lần thứ 3 ông Comey nhận cáo buộc hình sự từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vị cựu quan chức là mục tiêu công kích lâu năm của Tổng thống Trump, từ khi ông khởi động cuộc điều tra của FBI đối với nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, khi ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton.

Nghi vấn liên hệ Trump - Epstein được khơi lại trước thềm bầu cử Mỹ

Vào tháng 9.2025, ông Comey bị buộc tội đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội và cản trở một phiên họp của Quốc hội. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện với lý do là công tố viên liên bang - người được ông Trump đích thân lựa chọn để đưa ra các cáo buộc - đã được bổ nhiệm một cách bất hợp pháp.

Đến tháng 4 năm nay, ông Comey tiếp tục bị truy tố vì cáo buộc đe dọa tính mạng ông Trump thông qua một bài đăng trên Instagram, trong đó hiển thị các con số "86 47" được xếp bằng vỏ sò.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng "86 47" là một lời đe dọa nhắm vào vị tổng thống - trong đó "86" mang nghĩa là giết chết, còn "47" ám chỉ việc ông Trump là vị tổng thống thứ 47. Ông Comey đã phủ nhận việc đe dọa tính mạng của vị tổng thống.

Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội ngày 26.10 về cáo buộc mới, cựu Giám đốc FBI nói: "Thoạt nghe tưởng chừng như chuyện tiếu lâm, nhưng đó lại là một sự lạm dụng trắng trợn Bộ Tư pháp, điều mà chúng ta không thể làm ngơ. Tôi vẫn vậy. Tôi vẫn vô tội. Tôi vẫn không sợ những người này và tôi vẫn tin tưởng vào hệ thống tư pháp liên bang độc lập".

Ông James Comey (66 tuổi) được bổ nhiệm làm Giám đốc FBI vào tháng 9.2013 dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Ông bị ông Trump cách chức vào tháng 5.2017.

Cáo buộc mới liên quan ông Comey được công khai chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết rằng việc sa thải bà Maurene Comey - con gái của ông Comey và là cựu công tố viên liên bang tại New York - vào tháng 7.2025 là hành vi trái pháp luật, theo AP.

Bà Maurene Comey đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định rằng bà bị sa thải "chỉ vì hoặc phần lớn là do" những chỉ trích của cha bà nhắm vào ông Trump, hoặc "do quan điểm và khuynh hướng chính trị mà người ta gán cho bà".

Trong phán quyết chống lại Bộ Tư pháp, thẩm phán liên bang Jesse Furman cho rằng bà Maurene Comey đã bị tước đoạt quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng, đồng thời ra lệnh phục hồi vị trí công tác cho bà.