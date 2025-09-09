Cựu giám đốc nhận 11 tỉ từ Thuận An, chia 3 tỉ cho phó chủ tịch tỉnh

Sáng nay 9.9, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi với nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Thuận An cùng các cựu quan chức, để làm rõ hành vi móc nối, "thâu tóm" dự án và đưa - nhận tiền "bồi dưỡng".

Các bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Chia chác 11 tỉ đồng tiền "bồi dưỡng"

Trong số các dự án liên quan đến vụ án, gói thầu xây dựng cầu Đồng Việt, tỉnh Bắc Giang (cũ) bị xác định gây thiệt hại lớn nhất, tới hơn 96 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Thuận An được cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà giới thiệu, sau đó được lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang gật đầu ưu ái. Nhờ vậy, liên danh của doanh nghiệp này dễ dàng trúng thầu.

Theo lời khai của cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo, khoảng tháng 3.2022, trong một lần gặp lãnh đạo tỉnh, bị cáo được thông tin rằng Thuận An là doanh nghiệp được "bác trên T.Ư giới thiệu" để tham gia dự án cầu Đồng Việt.

Tiếp đó, chủ tịch tập đoàn là Nguyễn Duy Hưng đến gặp ông Thạo, đặt vấn đề muốn được tạo điều kiện trúng thầu. Do đã được lãnh đạo "đánh tiếng", ông Thạo bảo Hưng chuẩn bị hồ sơ năng lực cho đảm bảo, đồng thời báo cáo với phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng xây dựng khi ấy là ông Lê Ô Pích để biết, và triển khai cấp dưới thực hiện việc ưu ái cho Thuận An.

Giống với các dự án khác, Nguyễn Duy Hưng luôn có chủ trương chi tiền "bồi dưỡng" cho dàn cán bộ địa phương.

Bị cáo Thạo khai, sau khi trúng thầu và triển khai thi công, Hưng cho biết sẽ trích "cơ chế" 3% giá trị gói thầu. Ông Thạo hiểu đây là tiền "bồi dưỡng" cho anh em, vì thế đã nhận 11 tỉ đồng từ phía Thuận An.

Số tiền trên, ông Thạo chuyển cho ông Pích 3 tỉ đồng; 8 tỉ đồng còn lại dùng vào việc riêng, một phần ủng hộ cho cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đi chữa bệnh ung thư tại Singapore, ủng hộ chống dịch Covid-19, xây dựng nhà văn hóa…

Về phía mình, ông Pích thừa nhận đã chỉ đạo Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Thuận An, song doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài 3 tỉ đồng do ông Thạo chuyển, ông Pích còn được Hưng trực tiếp biếu 1 tỉ đồng. Nhận tiền, ông Pích cất giữ, chưa dùng vào việc gì, đến nay nhận thức sai phạm nên đã nộp khắc phục toàn bộ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày ẢNH: PHÚC BÌNH

Nữ bị cáo duy nhất khai gì?

Nữ bị cáo duy nhất bị đưa ra xét xử trong vụ án này là Hoàng Thị Lê Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An.

Theo cáo buộc, bà Hạnh thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An Trần Quang Anh, tiếp nhận hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu tại dự án đường cao tốc Tuyên Quang. Nữ bị cáo cũng là người phân công nhân viên hoàn thiện hồ sơ dự thầu của cả "quân xanh" và "quân đỏ"; tiếp nhận giá dự thầu, hoàn thiện hồ sơ tài chính nộp cho Ban quản lý dự án sau thời điểm đóng thầu, nhằm đảm bảo doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại hơn 9,8 tỉ đồng.

Tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 do Ban Quản lý dự án Hà Nội là chủ đầu tư, bà Hạnh tiếp nhận file hồ sơ dự toán từ Trần Anh Quang, phân công nhân viên theo dõi file chi tiền cho các cá nhân trong ban quản lý và trình ông Quang duyệt chi theo từng đợt. Sau đó, bà Hạnh hoặc các nhân viên trực tiếp đưa tiền "bồi dưỡng", giúp liên danh Thuận An trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại hơn 9,2 tỉ đồng.

Trả lời hội đồng xét xử, bà Hạnh thừa nhận thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Anh Quang trong việc hoàn thiện hồ sơ "quân xanh, quân đỏ". "Khi được phân công, tôi rất bất ngờ nhưng rồi cũng phân công cho nhân viên cấp dưới làm hồ sơ", nữ bị cáo nói.

Ngoài hành vi trên, bà Hạnh không thừa nhận việc tiếp nhận hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu từ Ban quản lý dự án Tuyên Quang như cáo trạng đề cập, thực tế bị cáo chỉ tiếp nhận file hồ sơ dự toán rồi đưa vào file excel làm hồ sơ.

Trưởng phòng của Tập đoàn Thuận An còn cho rằng không đưa tiền cho cán bộ thuộc ban quản lý dự án. Khi đi dự họp, bị cáo được lãnh đạo tập đoàn đưa cho tập tài liệu để chuyển tới ban quản lý, nhưng không biết bên trong có tiền, sau này làm việc với cơ quan điều tra thì mới rõ.

"Vậy bị cáo có oan không?", hội đồng xét xử hỏi. Bà Hạnh trả lời "không oan", song vẫn nhiều lần khẳng định không biết bên trong phong bì có tiền.

Trước diễn biến trên, chủ tọa nói: "Việc này bị cáo và các nhân viên khác làm quá nhiều rồi, thành tiền lệ rồi, bản thân bị cáo ý thức được hết".