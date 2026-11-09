Cựu giám đốc SeABank bị xét xử vắng mặt, gửi đơn về tòa xin khoan hồng

Ngày 9.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, 53 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Hai Bà Trưng (SeABank Hai Bà Trưng), về tội cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng An Việt Úc, cũng bị xét xử vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2016, nhiều bị cáo trong vụ án này đã bị TAND TP.Hà Nội xét xử. Riêng bà Giang và ông Tâm bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách tài liệu để làm rõ.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa ngày 9.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Sai phạm từ 15 năm trước

Cáo trạng xác định, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, có dư nợ 400 tỉ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng từ giai đoạn 2010 - 2011.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, ông Long gặp và bàn bạc với bà Giang về việc tiếp tục vay vốn SeABank. Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng thông qua các hợp đồng mua bán hàng hóa, thuê kho bãi không có thực từ phía Vina Megastar.

Trong đó, ông Tâm là em vợ của ông Long, giúp sức qua việc ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép, để được ký hợp đồng tín dụng hạn mức 7 tỉ đồng với SeABank Hai Bà Trưng.

Bà Giang dù biết, các công ty không có tài sản đảm bảo, nhưng vẫn chỉ đạo các nhân viên SeABank đã lập các biên bản thẩm định giá trị tài sản đảm bảo và biên bản kiểm kê hàng hóa khống để hoàn thiện hồ sơ.

Với thủ đoạn trên, ông Long được SeABank cho vay tổng 30 tỉ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Long đã bị tuyên phạt 10 năm tù. SeABank cũng có văn bản xác nhận ông Long và các cá nhân liên quan đã thực hiện bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Cả hai bị cáo đều bị xét xử vắng mặt ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu giám đốc bị truy nã, gửi đơn về tòa xin khoan hồng

Hội đồng xét xử cho biết đã kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa nhưng đến nay vẫn vắng mặt. Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và các căn cứ pháp luật, tòa quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo.

Diễn biến đáng chú ý là việc hội đồng xét xử công bố đơn của bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang gửi đến tòa, thông qua người nhà.

Trong đơn, bị cáo cho rằng, thời điểm năm 2012, tình hình tài chính của SeABank gặp khó khăn, việc phê duyệt tín dụng và giải ngân được thực hiện rất chặt chẽ. Một số khoản vay thuộc thẩm quyền của chi nhánh nhưng vẫn phải trình hội sở phê duyệt.

Bị cáo đề nghị tòa đánh giá khách quan vai trò của những người tham gia, đồng thời làm rõ trách nhiệm của hội sở; đồng thời cho biết nhận thức được những sai lầm của mình, mong muốn được pháp luật khoan hồng.

Luật sư bào chữa cho bà Giang cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của hội sở đối với các khoản vay. Theo luật sư, là người đứng đầu chi nhánh, bị cáo phải chịu trách nhiệm, song cần đánh giá toàn diện quá trình phân công, chỉ đạo cấp dưới cũng như sự liên quan của các bộ phận khác.

Đối đáp quan quan điểm này, đại diện viện kiểm sát cho rằng bản chất sai phạm đã hình thành ngay từ đầu khi các bên bàn bạc lập hồ sơ khống, ký khống và hoàn thiện bộ hồ sơ tín dụng không có tài sản bảo đảm thực tế. Việc chuyển hồ sơ lên hội sở chỉ là khâu thẩm định trên cơ sở tài liệu do chi nhánh lập và gửi lên.

Do đó, trách nhiệm của các bị cáo được xác định trên cơ sở hành vi bàn bạc, lập khống hồ sơ, vi phạm quy định về cho vay, dẫn đến ngân hàng giải ngân và bị chiếm đoạt tiền.

Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tâm 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù.