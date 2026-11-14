Cứu ngư dân nhồi máu não ở Phú Quốc, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị

Liệt nửa người, nói khó

Sáng 14.11, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế Phú Quốc (An Giang) cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết. Đáng chú ý, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị.

Trung tâm y tế Phú Quốc đã kịp thời cấp cứu và hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ QUỐC

Trước đó, chiều tối 13.11, sau khi đi biển trở về nhà, một ngư dân bất ngờ xuất hiện triệu chứng yếu liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nói khó. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân này đến Trung tâm y tế Phú Quốc (khoảng 1 giờ 20 phút sau khi khởi phát triệu chứng)

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh nhưng nói khó, mờ nếp mũi má bên phải, mất đối xứng khi cười; tay chân bên phải gần như mất vận động, sức cơ chỉ đạt 1/5, trong khi bên trái bình thường, huyết áp tăng cao...

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp giờ thứ 2 trên nền tăng huyết áp, có chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Tuy nhiên, gia đình thuộc hộ nghèo, không có khả năng chi trả cho loại thuốc đặc trị chi phí cao.

Trong khi đó, Phú Quốc cách xa đất liền, nếu chuyển bệnh nhân vào bờ sẽ mất nhiều thời gian, nguy cơ bỏ lỡ thời gian vàng điều trị đột quỵ. Trước tình huống cấp bách, lãnh đạo khoa cùng ê kíp trực đã hội chẩn với Ban giám đốc Trung tâm y tế Phú Quốc.

Nhận thấy cần can thiệp ngay để bảo toàn tính mạng và hạn chế di chứng cho người bệnh, ban giám đốc trung tâm lập tức phê duyệt hỗ trợ toàn bộ chi phí sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase.

Sau khoảng 1 giờ, người bệnh tỉnh táo

Sau khi được truyền thuốc kịp thời, bệnh nhân chuyển biến tích cực. Chỉ sau khoảng 1 giờ, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết nói khó; tình trạng liệt nửa người bên phải cải thiện rõ rệt, tay chân có thể cử động bình thường trở lại. Kết quả chụp CT sọ não kiểm tra sau can thiệp cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Đại diện Trung tâm y tế Phú Quốc cho biết bệnh nhân vẫn đang tiếp tục điều trị nên chưa thể xác định tổng chi phí. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí điều trị sẽ được hỗ trợ từ quỹ cấp cứu do ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, chỉ đạo thành lập.

Trước đó, cuối tháng 9.2026, trong chuyến kiểm tra và làm việc tại Trung tâm y tế Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo thành lập quỹ nhằm hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần cấp cứu.